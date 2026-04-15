DSDS-Kandidat überzeugt mit Sex-Song: "Du hast es sehr authentisch rübergebracht"

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DSDS-Kandidat Lukas Weiß hat sich für seinen Gang vor die Jury für den schlüpfrigen Song "Sexualverkehr" entschieden – und damit voll ins Schwarze getroffen.

Von Tobias Kremer

Köln - Das gab es bei "Deutschland sucht den Superstar" noch nie! Kandidat Lukas Weiß (24) hat sich am Dienstagabend für seinen Gang vor die Jury für einen schlüpfrigen Song entschieden – und damit bei Dieter Bohlen (72), Isi Glück (35) und Bushido (47) voll ins Schwarze getroffen.

Lukas Weiß (24) bezeichnet sich selbst als schüchtern. Dass er sich für seinen Gang vor die DSDS-Juroren ausgerechnet für den schlüpfrigen Song entschieden hat, überrascht daher.
Lukas Weiß (24) bezeichnet sich selbst als schüchtern. Dass er sich für seinen Gang vor die DSDS-Juroren ausgerechnet für den schlüpfrigen Song entschieden hat, überrascht daher.  © RTL/Stefan Gregorowius

In seinem Song "Sexualverkehr" hat Schlagersänger Christian Steiffen (bürgerlich: Hardy Schwetter, 54) auf ironische Art und Weise eine Trennung verarbeitet. Unter anderem heißt es darin: "Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Es ist schon ein paar Wochen her. Und jetzt sehn' ich mich so sehr nach Sexualverkehr." 

Kein Wunder, dass sich die drei Juroren angesichts von solch pikanten Zeilen vor kichern kaum noch auf ihren Stühlen halten können – obwohl nicht alle den Song überhaupt kennen. "Das sagt mir nichts. Aber da geht es schon ums … oder?", fragt etwa Isi Glück. 

Als Weiß das bejaht, ist sie begeistert: "Es gibt nichts Schöneres. Ich liebe das!"

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Hinzu kommt, dass er den anstößigen Inhalt glaubhaft rübergebracht habe, meint etwa Bushido: "Ich möchte dich jetzt nicht fragen, ob du schon jemals Sexualverkehr hattest. Aber du hast es sehr authentisch rübergebracht. Ich gucke dich an und glaube wirklich, du sehnst dich nach Sexualverkehr."

"DSDS"-Kandidat Lukas Weiß bekommt dreimal "Ja"

Die DSDS-Juroren Dieter Bohlen (72), Isi Glück (35) und Bushido (47) gaben Lukas Weiß gleich dreimal "Ja".
Die DSDS-Juroren Dieter Bohlen (72), Isi Glück (35) und Bushido (47) gaben Lukas Weiß gleich dreimal "Ja".  © RTL/Stefan Gregorowius

Diesem Urteil schließt sich auch Pop-Titan Bohlen an. Er habe dem Kandidaten "jedes Wort abgenommen", betont der 72-Jährige und fügt mit Blick auf seinen eigenen Erfahrungsschatz hinzu: "In deinem Alter denkt man ja an nichts anderes."

Weil der 24-jährige Schreiner dann auch gesanglich überzeugen kann, darf er sich am Ende über dreimal "Ja" und den Einzug in den Recall freuen. 

Die gesamte Folge von "Deutschland sucht den Superstar" kannst Du wie gewohnt auf Abruf bei RTL+ sehen. Am kommenden Samstag läuft zudem eine neue Episode um 20.15 Uhr auf RTL.

Titelfoto: RTL/Stefan Gregorowius

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