DSDS-Kandidat überzeugt mit Sex-Song: "Du hast es sehr authentisch rübergebracht"

Köln - Das gab es bei " Deutschland sucht den Superstar " noch nie! Kandidat Lukas Weiß (24) hat sich am Dienstagabend für seinen Gang vor die Jury für einen schlüpfrigen Song entschieden – und damit bei Dieter Bohlen (72), Isi Glück (35) und Bushido (47) voll ins Schwarze getroffen.

Lukas Weiß (24) bezeichnet sich selbst als schüchtern. Dass er sich für seinen Gang vor die DSDS-Juroren ausgerechnet für den schlüpfrigen Song entschieden hat, überrascht daher. © RTL/Stefan Gregorowius

In seinem Song "Sexualverkehr" hat Schlagersänger Christian Steiffen (bürgerlich: Hardy Schwetter, 54) auf ironische Art und Weise eine Trennung verarbeitet. Unter anderem heißt es darin: "Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Es ist schon ein paar Wochen her. Und jetzt sehn' ich mich so sehr nach Sexualverkehr."

Kein Wunder, dass sich die drei Juroren angesichts von solch pikanten Zeilen vor kichern kaum noch auf ihren Stühlen halten können – obwohl nicht alle den Song überhaupt kennen. "Das sagt mir nichts. Aber da geht es schon ums … oder?", fragt etwa Isi Glück.

Als Weiß das bejaht, ist sie begeistert: "Es gibt nichts Schöneres. Ich liebe das!"

Hinzu kommt, dass er den anstößigen Inhalt glaubhaft rübergebracht habe, meint etwa Bushido: "Ich möchte dich jetzt nicht fragen, ob du schon jemals Sexualverkehr hattest. Aber du hast es sehr authentisch rübergebracht. Ich gucke dich an und glaube wirklich, du sehnst dich nach Sexualverkehr."