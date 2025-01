El Hotzo meldet sich nach Vorwürfen zurück: "Ich habe schon immer viel gelogen"

Berlin - Sein privates Geständnis Mitte Dezember sorgte für viel Wirbel: Es ging um Manipulation, Untreue und Lügen in Ex-Beziehungen. Nach seinem Abtauchen hat der Comedy-Autor und Satiriker Sebastian Hotz (28) alias "El Hotzo" nun in einem Interview über sein Fehlverhalten gesprochen.

Nach Sebastian Hotz' (28) Beitrag löste in den sozialen Medien Aufruhr auf. Seitdem wurde es still um den Satiriker © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich habe schon immer viel gelogen. In Freundschaften, familiär, beruflich sowieso, mit meinem Hang zum Lügen habe ich auch öffentlich kokettiert", sagte Hotz dem Magazin "Der Spiegel". Er begründete es damit, dass er besonders sein wollte. "Ich will gefallen." So habe er über Jahren hinweg die Unwahrheit gesagt

Das hat Geschmäckle, da er sich als großer Moralist in den Medien gab und sich als über Zweifel erhaben gebärdete. Doch ein solcher wolle er nicht sein, betonte der Wahlberliner.

"Allgemein rate ich davon ab, irgendeinen Internetclown oder Comedymann als Moralinstanz zu sehen", gab er zu Protokoll. "Ein aufgeklärter Medienmann ist immer noch ein Mann. Ich poste: scheiß Patriarchat. Aber am Ende bin ich halt Teil dieses Patriarchats."

Der gebürtige Franke, der unter anderem mit ZDF-Moderator Jan Böhmermann (43) zusammenarbeitete, erzählte auf Nachfrage, was er den Frauen angetan habe.