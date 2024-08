Geht dieses Formel-1-Team schon bald mit Erotik-Sponsor an den Start?

Enstone (England) - Mit Erotik-Werbung über die Rennstrecke? Das kriselnde Formel-1-Team Alpine stellt gerade neue Weichen für die Zukunft. Nach dem Wechsel in der Chefetage bahnt sich auch ein frischer Sponsoring-Partner an. Der heißeste Anwärter auf eine Zusammenarbeit bietet allerdings eine Menge Zündstoff.

Außerdem geht die australische GT-Fahrerin und Porno-Darstellerin Renee Gracie (29) in den blau-weißen Farben der Seite an den Start.

Wie der britische Journalist Matthew J. Thompson vermeldet, befindet sich der Lotus-Nachfolger derzeit in Verhandlungen mit der Bezahl-Plattform OnlyFans.

Das American Racing Team geht in der Moto2-Klasse mit OnlyFans-Logo an den Start. © Mirco Lazzari gp/Getty Images via AFP

Auf der großen Bühne der Königsklasse wäre eine Zusammenarbeit aber trotzdem Neuland und dürfte auch kritische Stimmen auf den Plan rufen.

Unklar ist zudem, ob das Portal - wie derzeit BWT - ebenso auf eine Verankerung im offiziellen Namen des Alpine-Rennstalls bestehen würde. Beim Moto2-Partner war das der Fall, das Team heißt formell "OnlyFans American Racing".

In den Fokus würde es den Renault-Vertreter definitiv rücken und so vielleicht auch von der sportlichen Misere ablenken. In der Konstrukteurswertung liegt Alpine im Moment mit mickrigen elf Punkten auf dem drittletzten Platz, die Piloten Esteban Ocon (27) und Pierre Gasly (28) fielen eher mit Streitereien als mit Leistungen auf.

Daher ist der zweite Umbruch innerhalb von zwölf Monaten auch schon im vollen Gange. Teamchef Bruno Famin (62) hat kürzlich seinen Rücktritt bekannt gegeben und wird nach dem Sommer von Oliver Oakes (36) ersetzt.

Darüber hinaus wurde in den vergangenen Wochen auch immer wieder Mick Schumacher (25) mit einem Cockpit-Platz bei Alpine in Verbindung gebracht. Vielleicht sitzt der deutsche Fahrer also schon bald im ersten OnlyFans-Boliden der Formel 1.