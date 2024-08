"Du bist scheiße!" Ähm?! Wie wild wird dieses Dschungelcamp eigentlich noch?

Dass Hanka Rackwitz (55, l.) ihr den Mund verbieten will, stört Elena Miras (32) natürlich. © RTL

Nachzüglerin Elena schlägt vor, dass man sich die Nacht gemeinsam um die Ohren schlägt und sich die Runde rum mit Lagerfeuer-Dienst abwechselt. Hanka, die die Schweizerin "zu hart" findet, kritisiert, dass man aufgrund der fehlenden Uhr nicht fair bleiben könne.

Die frühere TV-Maklerin erhebt sich mit einem tiefen "jetzt spricht der Chef". Dieses Bossy-Verhalten stachelt wiederum Elena weiter an. Der gebürtigen Dresdnerin reicht's. Sie läuft zur 32-Jährigen, kitzelt sie (sehr gewagt!) am Kinn und flüstert einfühlsam: "Schatzi, sei nicht böse, aber Hanka ist heute der Chef, mein Engel."

Elena, sichtlich überrascht, dass sich Hanka ihrem Willen entschieden entgegenstellt, macht klar: "Der Mensch, der mir sagt, was ich machen muss, muss noch geboren werden!"

Hanka ("Du bist doch nicht das erste Mal in so 'nem Format, Kind") lässt nicht locker und ärgert sich, weil sie sich auf die Züricherin gefreut hatte: "Die ist ja so glatt, da kommst du gar nicht ran. Die will ja gar nicht verstehen, worum's geht. Wie kann man so sozial inkompetent sein und sich so benehmen?"

Die Szenerie schaukelt sich so sinnlos hoch, dass die 55-Jährige ("Ich seh' mit der Großfresse gar keine Chance mehr") mit ihrem freiwilligen Auszug kokettiert. Aber nur, um alle anderen wachzurütteln. Puh, Glück gehabt ...