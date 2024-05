Irre Aufnahme: So "porno" sahen Robert und Carmen Geiss noch vor 30 Jahren aus!

Das aktuelle Foto zeigt dann eindrucksvoll, wie sehr sich der Modemacher und seine Frau im Verlauf der Jahre rein äußerlich verändert haben. "Ich bin gespannt, was die nächsten 30 Jahre bringen", sinniert Robert. Ein liebevoller Geburtstagsgruß beschließt den Post.

Robert fällt vor allem deshalb auf, weil er auf dem drei Jahrzehnte alten Schnappschuss schon dieselbe Langhaar-Matte auf dem Kopf trug, die ihn noch heute auszeichnet. Lässige Sonnenbrillen durften auch in den 80er-Jahren nicht fehlen.

Auf dem alten Schwarz-Weiß-Foto hatte Carmen in einer Art Bondage-Body an der Seite ihres Mannes posiert. In dem Hauch von Nichts kommt die damalige Top-Figur des Ex-Models natürlich besonders gut zur Geltung.

Am 30. Oktober 2024 feiern die Kölner Kult-Auswanderer bereits ihren 30. Hochzeitstag. Das Jawort gaben sie sich einst in Las Vegas. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots)

In den Wortmeldungen unter dem Beitrag lassen die Fans ihrer Begeisterung freien Lauf.

Vor allem Carmen wird mit etlichen Komplimenten bedacht. So schwärmt eine Userin etwa: "Die Mutti war ja mal richtig crazy. Dagegen sind die Küken [Davina und Shania] ja Schlaftabletten!"

Doch auch als Paar kommen die Eheleute sehr gut an. "Ihr seht einfach porno aus und passt so gut zusammen" oder "Absolutes Traumpaar und ein Vorbild in Sachen Zusammenhalt", lauten nur zwei weitere der vielen positiven Kommentare.

Allerdings kann auch Robert das ein oder andere alleinige Kompliment für sich abgreifen.

In Bezug auf die blonde Matte des passionierten Hobbyanglers hält ein Nutzer begeistert fest: "Robert in seinem Style treu geblieben!"

Am 30. Oktober 1994 gaben sich die Kölner Kult-Auswanderer in der Spielermetropole Las Vegas das Jawort. In diesem Jahr feiert das Glamour-Paar demnach bereits seinen 30. Hochzeitstag.