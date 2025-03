11.03.2025 12:31 2.219 Jede Menge Orgien bei "AYTO": "Das Ding ist eine Rakete, bereit zum Abschießen"

In den Doppelfolgen 11 und 12 bei Are You The One beendet Levin die Turtelei mit Camelia und macht sich an Chiara ran. Tano korbt Tori und das sorgt für Stress.

Von Karolin Wiltgrupp

Ko Samui (Thailand) - Halbzeit bei "Are You The One"! Neben zahlreichen Knutsch- und Fummel-Orgien spitzt sich das Drama um Levin (25) und Camelia (29) in den Doppelfolgen 11 und 12 weiter zu. Zudem sorgt ein vermeintlich harmloser Korb für jede Menge Stress. Levin (25) hat keinen Bock mehr auf Camelia (29). © Screenshot/RTL+ Obwohl ein weiteres Perfect Match mit Deisy (26) und Dino (29) gefunden wurde, hält die große Freude in der Villa nur kurz an. Der Grund: Womanizer Levin sucht das Gespräch mit seiner (jetzt ehemaligen) Favoritin. Er wolle keine Rücksicht mehr auf Camelias Gefühle nehmen und die Turtelei mit ihr beenden. "Der f*ckt mich so ab", reagiert die Münchnerin genervt. Während die Influencerin weiterhin auf der Suche nach einem neuen Objekt der Begierde ist, hat Levin schon eine andere im Blick: "Chiara gefällt mir hier am besten." Are You The One? Zickenkrieg und böses Blut bei "AYTO": "Bruder, du hast sie gef***t, Nasti ist tot wegen dir" Trotzdem vergnügt sich der Physiotherapeut in der Nacht schon wieder mit anderen Girls. Während dieser in der Mitte liegt, lässt er sich von Sophias (23) und Joannas (26) Händen in der Hose verwöhnen. "Das Ding ist heiß, das Ding ist eine Rakete, bereit zum Abschießen", kommentiert die Dritte im Bunde, Selina (23). Der 25-Jährige lässt sich lieber von ein paar anderen Girls nachts verwöhnen. © Screenshot/RTL+ "Are You The One": Tori bekommt Abfuhr und ist beleidigt Tori (24) bekommt eine Abfuhr von Tano (23). © Screenshot/RTL+ Heiß her geht es auch zwischen Tano (23), der aktuell mit Teilnehmerin Anna (24) "vercoupelt" ist, und Tori (24) - zumindest streittechnisch. Als die gebürtige Polin den Maschinenführer auf den Mund küssen will, zieht dieser zurück. "Ich habe eine Abfuhr bekommen, das geht bei mir gar nicht", so die Content Creatorin niedergeschlagen. "Tori ist mein Perfect Match, aber sie soll chillen", erklärt der 23-Jährige seinen Korb. Doch die beleidigte Tori sucht Trost bei Sinan (30) und Joshua (24). Es kommt zu einer wilden Knutscherei des Trios. Are You The One? Dreier im Boom-Boom-Room? "Ist halt für mich mehr Arbeit, aber ich liebe Arbeit" Der Konflikt zieht sich bis zur fünften Matching Night. Tano muss sich schließlich zwischen Anna und Tori entscheiden - und wählt (angeblich nur aus taktischen Gründen) Tori. Die zweitplatzierte Anna zieht den Kürzeren. Zum Trost knutscht die 24-Jährige mit Joshua (24) und Sinan (30). © Screenshot/RTL+ Die Doppelfolgen 11 und 12 der "Normalo"-Staffel von "Are You The One?" könnt Ihr auf RTL+ streamen. Jeden Dienstag gibt es zwei neue Folgen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+ (2)