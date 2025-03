04.03.2025 08:06 Datingshow-Boy lässt nichts anbrennen: "Bakterien, die man nicht austauschen sollte"

Levin spielt bei "Are You The One?" weiterhin eine der Hauptrollen. Er lebt auch in der neuen Doppelfolge 9 und 10 seinen Hot Boy Summer weiter.

Von Nico Zeißler

Ko Samui (Thailand) - Levin (25) spielt bei "Are You The One?" weiterhin eine der Hauptrollen. Nachdem in der neuen Doppelfolge 9 und 10 das erste Perfect Match aufgedeckt wird, lebt er seinen Hot Boy Summer weiter. Findet Camelia (29) nur so semi gut. Danish (27) und Nadja (25) sind ein Perfect Match. © Screenshot/RTL+ Nadja (25) und Danish (27) sind das erste Perfect Match der 6. Staffel. Glückwunsch. Sophia (23) ist zwar traurig, da sie sich auch an Danishs Seite gesehen hatte. Aber sie findet später mit Levin gute Ablenkung. Camelia hingegen teast an, dass sie ihre andere unverklemmte Seite zeigen könne, wenn sie sich wohlfühle. Das scheint der Fall mit Levin zu sein, dem diese Aussage sehr gefallen dürfte und der die Münchnerin mitten im Knutschvorgang prompt auf den Küchentisch hebt. "Dass sie außerhalb brav ist, aber eigentlich gar nicht brav ist, ist genau das, was mir gefällt und was ich brauche", sagt der Womanizer. Camelia stellt aber auch klar: "Ich öffne mich, aber wenn er mit irgendwem rummacht, bin ich weg." Are You The One? Matching Night sorgt für jede Menge Drama - "Das ist kein Mann, das ist 'ne Pu**y" Was glaubt Ihr, was jetzt passiert? Bei Camelia (29) und Levin (25) wird's heiß in der Küche. © Screenshot/RTL+ Are You The One? (AYTO): "Das sind Bakterien, die man nicht austauschen sollte" Joanna (26) macht Levin verlegen. © Screenshot/RTL+ Joanna (26) ist langweilig, sie macht Levin schöne Augen, rennt dann aber weg, als Camelia zurück in die Küche kommt. Und die ist geschockt: "Hast du grad mit ihr rumgemacht?" Wäre es so, würde sie Abstand vom Physiotherapeuten nehmen, denn: "Das sind Bakterien, die man nicht austauschen sollte." Levin hat grundsätzlich Angst, dass Camelia nicht sein Perfect Match sein könnte. Er wolle nicht so festgefahren sein. Und macht mit besagter Sophia rum, mit der er sich ein Getränk im Mund austauscht. Camelia ist angepisst. Sophia entschuldigt sich, es sei nur Spaß ohne Hintergedanken gewesen. Ist der Influencerin egal: "Er weiß, dass ich mich ekel, wenn er mit jemandem rummacht." Das klärende Gespräch nutzt Levin, um den Sinn und Zweck der Sendung in den Vordergrund zu stellen: "Ich halte mich zurück, aber ich bin nicht hier, um Rücksicht zu nehmen!" Are You The One? 21 hotte Singles geben Gas: "Meinen Händen kann keine widerstehen!" Für Camelia habe ein Kuss eine andere Bedeutung als für ihn. Allerdings sei ein Kuss mit ihr mit mehr Emotionen verbunden als mit anderen. Die Standpunkte sind klar. Aber wird sich Camelia den 25-Jährigen weiter mit anderen teilen oder sich anderweitig orientieren? Sophia (23) tanzt für Levin. © Screenshot/RTL+ Streaming-Tipp: Immer dienstags wird eine neue Doppelfolge "Are You The One?", Staffel 6, bei RTL+ freigeschaltet. Die finalen Folgen 19 und 20 seht Ihr ab 8. April. Eine Woche später gibt's das Wiedersehen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+