Anne Wünsche wittert mit eigenem KI-Model das große Geld: "Männer zahlen immer für Fantasien"

Bereits vor einer Woche hatte sie den Launch auf Instagram mit den Worten angekündigt: "Ich habe weiter an meinem KI-Mädchen gearbeitet. Die hat jetzt schon eine Instagram-Seite. Die ist so hübsch."

Anne Wünsche (33) verdient auf Erotikplattformen bis zu 160.000 Euro im Monat. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Dabei verwies sie auf die USA, wo eine Influencerin nur auf Instagram Millionen damit verdient habe.

Also will Anne in Deutschland als Erste ein großes Stück vom Kuchen haben.

Danach befragt, ob es Grenzen gebe, erzählte das TV-Gesicht: "Nichts mit Kindern, nichts mit Tieren – alles, was sowieso verboten ist, macht sie nicht. Aber sie gibt auf jeden Fall mehr Spielraum für Fantasien als ich."

Am Ende würden weder Hater noch Kritiker, sondern der Markt über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, erklärte die Wahlberlinerin. "Wenn die Männer das wollen, wenn sie zahlen, dann läuft’s. Wenn nicht, dann nicht."