Klimaaktivisten beschmieren Partei-Zentrale mit Hundekot

Wien - Die Parteizentrale der ÖVP wurde am vergangenen Mittwoch von Klimaaktivisten mit Hundekot beschmiert.

Auf Instagram teilt Anja Windl (28), wie sie gemeinsam mit einer weiteren Person das ÖVP-Parteigebäude mit Hundekot beschmiert. © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/anscho.wi

Die Tat filmte die österreichische Klimaaktivistin Anja Windl (28) und postete es anschließend auf ihrem Instagram-Kanal.

Auf diversen Bildern und einem Video sieht man Windl, die gemeinsam mit einer weiteren Person Hundekot auf der Türschwelle vor der Parteizentrale der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) in Wien auf der Lichtenfelsgasse verteilt und an das Schild mit dem Namen der Partei schmiert.

Anschließend schreiben die beiden mit einem schwarzen Stift die Parole: "Hier stinkts nach brauner Scheisse" an die Wand des Gebäudes. In einem Video sieht man zudem Windl's Komplizin, welche mit bürgerlichen Namen Laila heißt, wie sie mit Sprühfarbe und einer Schablone dieselben Worte noch einmal an eine Wand sprayt.

Hintergrund der Aktion war die Bereitschaft der ÖVP, mit der rechten FPÖ zu koalieren. Diese Entscheidung verkündete der ÖVP-Chef Christian Stocker (64) am vergangenen Mittwoch in einer Pressekonferenz, kurz darauf kam es zur Kot-Attacke.