Skandal-Model verzaubert Deutschland: Im Nackt-Dress auf dem roten Teppich
München - Jahrelang machte sie als Skandalnudel und kleine, wilde Schwester von Kate Moss (51) von sich reden, doch mittlerweile scheint Lottie Moss (27) sich selbst immer mehr als Model etablieren zu können. Dass sie aber nach wie vor kein Fan von braven Auftritten ist, bewies sie in dieser Woche auf dem roten Teppich in München.
OnlyFans, Stress mit ihrer Freundin, Gesichtstattoo, Suchtprobleme oder eine Überdosis Ozempic - Lottie Moss fand sich in den vergangenen Jahren immer wieder aus zweifelhaften Gründen im Licht der Öffentlichkeit wieder.
Dabei eifert sie eigentlich ihrer berühmten Halbschwester nach. Beim Mon Cherie Barbaratag in der bayrischen Landeshauptstadt konnte die 27-Jährige in dieser Woche unter Beweis stellen, dass auch sie sich bestens darin versteht, sich den Fotografen zu präsentieren.
Dafür erschien die Britin in einem Hauch von nichts auf dem roten Teppich in der Münchner Residenz. Ihr silbern glitzerndes Dress bedeckte geschätzt höchstens 10 Prozent ihres Körpers. Darunter war viel nackte Haut zu sehen.
Ihr Nackt-Kleid kombinierte Moss mit unter ihrer blonden Mähne hervorstechenden Ohrringen und schwarzen Plateau-Sandaletten.
Fotos mit Bruce Darnell und Mischa Barton: Lottie Moss zu Gast in München
Sie scheint ihre Modelkarriere inzwischen ernster zu nehmen - ihr OnlyFans-Profil hatte sie zu Beginn des Jahres gelöscht. "Ich hatte eine tolle Zeit", sagte sie damals dem Mirror. Doch nun wolle sie das nächste Kapitel ihres Lebens beginnen.
Dazu zählt augenscheinlich auch ihr Auftritt in Deutschland. Bei dem Event des Pralinen-Herstellers ließ der Moss-Spross sich unter anderem mit Juryshow-Legende Bruce Darnell (68) und Hollywood-Star Mischa Barton (39) ablichten.
Darüber hinaus wurde sie am Abend des 4. Dezember wohl auch mit vielen deutschen Stars bekannt gemacht - so waren Promis wie Frauke Ludowig (61), Jochen Schropp (47) und Yvonne Catterfeld (46) ebenfalls in der Münchner Residenz zu Gast.
Für internationales Flair sorgte indes neben Barton und Moss noch "Desperate Housewives"-Star Marcia Cross (63).
Titelfoto: IMAGO / APress