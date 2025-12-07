Skandal-Model verzaubert Deutschland: Im Nackt-Dress auf dem roten Teppich

München - Jahrelang machte sie als Skandalnudel und kleine, wilde Schwester von Kate Moss (51) von sich reden, doch mittlerweile scheint Lottie Moss (27) sich selbst immer mehr als Model etablieren zu können. Dass sie aber nach wie vor kein Fan von braven Auftritten ist, bewies sie in dieser Woche auf dem roten Teppich in München .

Lottie Moss (27) lief beim Mon Cherie Barbaratag in München über den roten Teppich. © IMAGO / APress

OnlyFans, Stress mit ihrer Freundin, Gesichtstattoo, Suchtprobleme oder eine Überdosis Ozempic - Lottie Moss fand sich in den vergangenen Jahren immer wieder aus zweifelhaften Gründen im Licht der Öffentlichkeit wieder.

Dabei eifert sie eigentlich ihrer berühmten Halbschwester nach. Beim Mon Cherie Barbaratag in der bayrischen Landeshauptstadt konnte die 27-Jährige in dieser Woche unter Beweis stellen, dass auch sie sich bestens darin versteht, sich den Fotografen zu präsentieren.

Dafür erschien die Britin in einem Hauch von nichts auf dem roten Teppich in der Münchner Residenz. Ihr silbern glitzerndes Dress bedeckte geschätzt höchstens 10 Prozent ihres Körpers. Darunter war viel nackte Haut zu sehen.



Ihr Nackt-Kleid kombinierte Moss mit unter ihrer blonden Mähne hervorstechenden Ohrringen und schwarzen Plateau-Sandaletten.