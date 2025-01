Porno-Star Lily Phillips will beim Sex Einmachglas füllen - den Inhalt kann sich jeder denken!

London - Nachdem ihr eine Freundin den neuen Sex-Rekord vor der Nase weggeschnappt hat, lässt sich Porno -Darstellerin Lily Phillips (23) nicht lumpen und legt mit neuen schlüpfrigen Aktionen nach, um ja nicht in Vergessenheit zu geraten. Dazu benötigt sie unter anderem ein Einmachglas ...

Was sie sich allerdings nicht nehmen lässt, ist die Aufmerksamkeit, die spätestens seit ihrem 14-stündigen Sex-Marathon im Oktober auf der 23-jährigen Britin liegt.

Ob es jetzt Beef zwischen den beiden Porno-Sternchen gibt, ist unklar. Auch, ob Phillips trotzdem den Versuch starten wird, an einem Tag mit 1000 Männern Geschlechtsverkehr zu haben.

Es ist erst wenige Tage her, dass Porno-Kollegin Bonnie Blue (25) mit mehr als 1000 Männern ins Bett gestiegen sein soll und damit die bisherige Rekordhalterin von 2004 vom Thron stieß. Und nicht nur das!

In einem neuen Experiment will die Britin beim Schäferstündchen ein Einmalglas füllen - mit Körperflüssigkeiten ihrer Sex-Partner. © Bildmontage/Screnshot/TikTok/ Lillian Phillips

Bei Ersterem schlenderte die Blondine zwar ziemlich züchtig und vollständig bekleidet durch die Nachbarschaft in London. Was sie aber nicht verheimlichte, war, was sie vor ihrem Spaziergang trieb - über Lilys "X"-Profil (ehemals Twitter) erfährt man, dass sie zuvor mit zwei Männern einen Sex-Film gedreht hatte, bei dem ihre Gäste sich zum Ende auf ihrem Gesicht entladen durften.

Dies führte die 23-Jährige anschließend stolz auf dem Gehsteig zur Schau. "Ich glaube, es bemerkt keiner, weil es aussieht wie eine Gesichtsmaske", sagte Lily in ihrem Video.

Damit nicht genug: Auf TikTok hält die Britin zudem einen unscheinbar wirkenden Glasbehälter in die Kamera. "Wenn ich also diese großen Treffen mit vielen, vielen Männern mache, frage ich mich, wie viel Flüssigkeit ich eigentlich zu mir nehme", erklärt sie im Clip.

Der Porno-Star will deshalb das Glas mit gewissen Körperflüssigkeiten ihrer künftigen Sex-Treffen füllen. Das (S)Experiment wäre für "wissenschaftliche Forschungszwecke", so die 23-Jährige.

Sollte Phillips tatsächlich demnächst noch die 1000-Männer-Orgie starten, hätte sie zumindest genug Kandidaten, welche das Glas voll machen können ...