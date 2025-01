Porno-Problem vor ausverkauftem Haus: Fans müssen 90 Minuten auf Höhepunkt warten

Dresden - Die Show von Nico Stank (35) in Dresden war keine halbe Stunde alt, da machten dem Comedian technische Probleme einen Strich durch die "Akte Ex"-Rechnung. Die Fans brauchten starke Nerven - und wurden belohnt.

Dann aber, als er den 1000 Gästen im restlos ausverkauften Alten Schlachthof Szenen seines ersten angeschauten Pornofilms zeigen wollte, streikte die Technik. Aber auch die weiteren Versuche, Michaela Schaffrath (54) alias Gina Wild in Action zu sehen, misslangen.

Im letzten Anlauf gab es dann das Happy End. "Unsere erfahrene Technik-Crew konnte das defekte Bauteil in der Gerätekette identifizieren und entsprechend die mitgeführten Back-up-Systeme implementieren", sagte Thorsten Georg vom Veranstalter S-Promotion. Diese würden für den Notfall immer vorhanden sein. Und: "Wäre es nicht möglich gewesen, die Show fortzusetzen, hätte es einen Ersatztermin gegeben."

Für alle Podcast-Freunde: Seit Sonntag ist die erste Folge von Nico Stanks "Niccis Quickie"-Podcast online, in dem er prominenten Personen in seinem Bett Fragen stellt. Erster Gast: Helge Mark (30), der in der 2. Staffel "Die Verräter" (RTL+) mitgespielt hatte.