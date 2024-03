Oliver Pocher in festen Händen? Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden packt über neue Liebe aus!

Oliver Pocher (46) und seine erste Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (41) verstehen sich inzwischen wieder blendend. © Bildmontage: Instagram/oliverpocher, Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshots)

Während die 31-jährige Amira bereits wenige Tage nach dem offiziellen Ende der Beziehung verkündete, sich wieder auf Schmetterlinge im Bauch zu freuen, trauerte der Comedian dem erneuten ehelichen Scherbenhaufen noch eine ganze Weile hinterher.

Hat sich die Situation inzwischen geändert? In einer Fragerunde während der Live-Aufzeichnung ihres Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" richtet ein Zuschauer die Frage an Sandy, was denn ihre Tarot-Karten über Ollis Liebesleben aussagen würden?

Die geheimnisvolle Antwort der Wahl-Amerikanerin lautet: "Da kommt noch was auf uns zu!" Ergänzend fügt sie allerdings hinzu: "Es dauert aber noch ein bisschen." Sorgen über ein Leben in Einsamkeit muss sich der RTL-Moderator also nicht machen.

"Aber ob es wirklich was Festes ist, wird oder nicht, das ist eher schwieriger, wurde mir gesagt. Ich soll einfach mal bereit sein. Wir werden sehen", erinnert sich der Kölner an die Bedeutung des für ihn gelegten Wahrsage-Blattes.

Derzeit verharrt sein Herz noch immer im Wartestand. Mit spürbarer Ernsthaftigkeit stellt Olli nämlich anschließend gegenüber dem Publikum und seiner Ex-Frau klar: "Aktuell gibt es nichts Neues zu vermelden!"