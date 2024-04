Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden mit fiesem Diss gegen diesen Mann

Die Rede ist von Tennis-Legende Boris Becker (56)! In der neuen Episode ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" ziehen die beiden heftig über dreifachen Wimbledon-Sieger her. "Ich habe neulich so eine Werbung von ihm gesehen, das hat mir schon wieder fast leidgetan", leitet Sandy das Thema ein.

Die Tennis-Legende setzte sich vor Gericht gegen den Kölner Komiker durch. © Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Während sich Sandy anscheinend Gedanken macht über ihren Ex, scheint der fünffache Vater kein wirkliches Interesse an seinem Erzfeind zu zeigen: "Er muss nachweislich Geldprobleme haben, weil sonst kannst du so eine Werbung und so ein Video nicht freiwillig machen."

Diese Aussage von Oli führt dazu, dass sich jedoch auch Sandy zu einer fiesen Läster-Attacke auf Boris hinreißen lässt. "Vielleicht kannst du ihm mal OnlyFans empfehlen, da würde er mehr Geld mit verdienen", so die 41-Jährige.

Die VIVA-Legende steigt mit ein: "Ja, ich weiß allerdings nicht, ob das mit seiner Hüfte sein Format wäre."

In der Vergangenheit waren Oli und Boris häufig aneinandergeraten. Immer wieder haben die beiden öffentlich gegeneinander gestichelt.

Die Auseinandersetzung ging sogar so weit, dass sie vor Gericht standen. In erster Instanz war der frühere Tennis-Star mit einer Zivilklage gegen den Kölner Comedian gescheitert, doch Ende November des vergangenen Jahres gab ihm dann ein Freiburger Gericht recht.