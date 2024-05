Patricia Blanco gibt intime Einblicke in ihr Liebesleben: "Habe zurzeit viel S*x!"

Udo Jürgens (†80) sang in einem seiner erfolgreichsten Hits den bekannten Satz "Mit 66 Jahren fängt das Leben an", doch Blanco wolle definitiv früher anfangen, denn: "Ich habe einen sehr hohen Nachholbedarf."

Die Freude darüber war ihr mehr als anzusehen. "Das ist so und das tut mir auch sehr gut. Ich hole auch vieles nach. Und da bin ich froh, wann soll ich denn anfangen, ich bin jetzt 53 und finde, ich sehe noch gar nicht so schlecht aus", erklärte sie aus reinster Überzeugung. Ohne einen indirekten Seitenhieb gegen Ex-Ellermann wurde die intime Plauderei aber natürlich nicht beendet.

Olivia Jones (54, r.) half Patricia Blanco (53) beim Zurechtrücken ihres Ausschnitts. © Citynewstv

Doch eines machte die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin diesbezüglich mehr als deutlich: Sie hat nicht nur einen Lover, sondern "Mehrere!" am Start, platze es ganz stolz und laut aus ihr heraus.

Und trotz ihrer Offenheit und dem selbsterklärten "Nachholbedarf" nimmt die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin definitiv nicht jeden mit nach Hause. "Ich wähle aber ganz krass aus, ich bin ja nicht bescheuert", so ihre eindeutigen Worte.

Auch wenn sie sich wieder in feste Hände begeben werde, kommt derjenigen erst eine Zeit lang auf den Prüfstand und muss zumindest ein ganz bestimmtes Kriterium erfüllen. "Loyalität, nicht in den Vordergrund wollen, einfach das akzeptieren, was ich mache und so läuft es dann". Außerdem solle es gerne jemand sein, der nicht in der Öffentlichkeit steht. "Bis ich denjenigen dann mitschleppe, dauert es noch ein bisschen, denn den schaue ich mir dann ganz genau an!"

Äußerlich hat die Reality-Queen keine konkreten Vorstellungen was den perfekten Partner betrifft, aber gut aussehen müsse er dennoch, gab sie zu. Viel wichtiger sei ihr allerdings, dass er eine Persönlichkeit hat. "Persönlichkeit ist für mich ganz wichtig, das hat auch nichts mit Schönheit zu tun, es muss matchen, ganz einfach", so die klaren Worte der Tochter von Roberto Blanco (86).