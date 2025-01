Porno-Star Lily Phillips (23) schockt mit neuer Sex-Challenge: "Zu verstörend"

Porno-Darstellerin Lily Phillips (23) hat eine neue Challenge geplant, die sich vor allem um ihr Hintertürchen dreht. © Bildmontage/Screenshot/X/Lily Phillips

Zunächst äußerte sich Phillips aber zur heftigen Aktion von Bonnie Blue, die innerhalb von zwölf Stunden mit über 1000 Männern geschlafen haben soll - ein Rekord, den eigentlich die 23-jährige Lily brechen wollte.

"Ich respektiere es, das ist harte Arbeit, also herzlichen Glückwunsch an sie", erklärt das Porno-Sternchen gegenüber The Sun ganz abgeklärt. Sie schätzt ihre 25-jährige Kollegin allerdings nicht als Konkurrenz ein: "Ich habe das Gefühl, dass es genug Männer auf dieser Welt gibt, um uns beide zu f*cken."

Auch den Rekord von 1057 Männern sieht die Britin nicht als etwas an, was es zu übertrumpfen gilt.

Stattdessen plant Lily etwas Neues, um nicht in der Versenkung zu verschwinden. Sie beschreibt es kurz und knapp als "Backdoor-Challenge", was übersetzt so viel heißt wie "Hintertür-Herausforderung". In einem Video lädt die Blondine ihre Fans ein: "Ich habe Sex mit so vielen Typen wie möglich in meiner Hintertür. Wirst du dabei sein?"

Im Interview mit der Sun hätte sie noch weitere Details zu ihrer Aktion genannt, die ihr Gegenüber allerdings als "zu verstörend" einschätzte, um sie zu veröffentlichen. Ihr Interview-Partner hätte sogar Angst um Phillips und wäre besorgt "um ihre Sicherheit".