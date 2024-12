Robbie Williams, Apache 207, Ayliva: Leipzigs Konzertkalender platzt 2025 aus allen Nähten!

2025 vergeht in Leipzig kaum eine Woche, in der wir uns nicht auf ein Konzert oder eine Show freuen können.

Von Eric Mittmann

Leipzig - 2025 vergeht in Leipzig kaum eine Woche, in der wir uns nicht auf ein Konzert oder eine Show freuen können. Wer all die Top-Acts mitnehmen möchte, die im kommenden Jahr die Messestadt besuchen, hat einiges vor.

Januar bis April

Im Frühjahr sorgen unter anderem Olaf Schubert (57), Tokio Hotel und Shirin David (29) für Höhepunkte in Leipzigs Veranstaltungskalender. © Montage: Joerg Carstensen/dpa + Christian Charisius/dpa Los geht es bereits in der zweiten Januar-Woche mit dem Auftritt von Comedian Dieter Nuhr (11.1.) in der Quarterback Immobilien Arena. Eine Woche später folgen an selber Stelle Rapper Alligatoah (16.1.) und die Ehrlich Brothers (17. bis 19.1.) mit gleich mehreren Shows. Am 23. Januar bringt die Antilopen Gang das Haus Auensee zum Grooven, bevor Olaf Schubert (25.1.) und Jan Böhmermann in die Arena laden. Bülent Ceylan sorgt am 28. Januar für Lacher im Haus Auensee. Etwas ruhiger, aber nicht weniger unterhaltsam wird es im Februar, wenn Leonie Bartsch und Linn Schütze mit ihrem Podcast "Mord auf Ex" zu Gast in der Arena sind (24.2.). Zwei Tage später legt Hazel Brugger (26.2.) im Haus Auensee nach. Richtig voll wird es dann im März: Mario Barth (1.3.), Maite Kelly (7.3.), Wincent Weiss (14.3.), K.I.Z (15./16.3.), Andrea Berg (21.3.), Limp Bizkit (22.3.) und Till Reiners (28.3.) sorgen für jede Menge Abwechslung in der Arena. Das Haus Auensee lockt mit Tokio Hotel (ebenfalls 21.3.). Leipzig Kultur & Leute Oh Schreck! Wie sieht denn Jörg Gräsers Weihnachtsbaum aus? Den April leiten Anastacia im Haus Auensee und David Garrett in der Arena ein (jeweils 2.4.), gefolgt von Paul Panzer (5.4.) an selbiger Stelle. Mit Shirin David (11.4.) und zwei Shows von Teddy (25./26.4.) liefert die Arena dann gleich zwei Höhepunkte, bevor Alphaville (29.4.) das Frühjahr abrunden.

Mai bis August

Leipzigs Sommer wird auch 2025 wieder mächtig heiß! Dafür sorgen unter anderem Auftritte von Robbie Williams (50) und Cindy aus Marzahn (53) sowie das Highfield Festival. © Montage: Michael Buholzer/Keystone/dpa + Michael Kappeler/dpa + Christian Grube Ordentlich was für die Lachmuskeln liefert der Mai mit Auftritten von Chris Tall (2.5.) und Torsten Sträter (13.5.) in der Arena sowie Cindy aus Marzahn (ebenfalls 13.5.) im Haus Auensee. Eine Extra-Portion Lärm liefern ein paar Tage vorher Team Scheisse (10.5.) an selbiger Stelle. Musikalisch wird es zudem mit zwei Auftritten von Roland Kaiser (17./18.5.) in der Arena sowie Matthias Reim (30.5.), der die Konzertsaison auf der Parkbühne einleitet. Der Juni beschert uns eine gehörige Portion Rock mit Auftritten von Rise Against (9.6.) im Haus Auensee, Korn (10.6.) in der Arena und Musik-Genie Jacob Collier (29.6.) auf der Parkbühne. Merchandise-Shop Impericon feiert zudem 20-jähriges Jubiläum mit einer zweitägigen Ausgabe seines Impericon Festivals (28./29.6.). Im Juli dürfen wir alle zusammen "Angels" im RB-Stadion singen, wenn kein Geringerer als Robbie Williams (9.7.) in die Wirkstätte der Roten Bullen kommt. Darüber hinaus sorgen The Hooters (12.7.) und Dream Theater (15.7.) für beste Unterhaltung auf der malerischen Parkbühne. Der August ist wie üblich dem Highfield vorbehalten, für das bereits Acts wie Deichkind, K.I.Z, Kontra K, Clueso und Nina Chuba bestätigt sind.

September bis Dezember