Sarah Engels fix und fertig: Erste persönliche Worte nach Ski-Tragödie und Vollnarkose!

Die Ex-Frau von " DSDS "-Juror Pietro Lombardi (31) war am Mittwoch bei einer Abfahrt in den Zillertaler Alpen gestürzt und hatte sich dabei das Kreuzband gerissen.

Stolz hält Sarah ein kleines Familienfoto des Patchwork-Quartetts in die Kamera und verrät, dass sie ihre Liebsten während des operativen Eingriffs "die ganze Zeit fest bei mir in der Hand" hatte.

Ihre Gedanken sind in diesem schweren Moment natürlich nicht nur bei ihren vielen Followern, sondern vor allem auch bei Ehemann Julian sowie den beiden Kindern Alessio (8) und Solea (2).

"Bin froh, dass ich es hinter mir habe. Möchte jetzt einfach nur zu meiner Familie!", erklärt die 31-jährige Sängerin jetzt in ihrer Instagram-Story. Dabei wirkt sie noch immer sichtlich mitgenommen von der ersten Vollnarkose ihres Lebens.

Ehemann Julian Engels (30) wich seiner Frau in der schweren Stunde nicht von der Seite. © Instagram/sarellax3 (Screenshot)

Mit einer solchen Verletzung geht in der Regel eine sportliche Auszeit von rund sechs Monaten einher. Ein absoluter Horror für die Fitness-fanatische Influencerin, die im Netz beinahe täglich über ihre schweißtreibenden Trainingseinheiten berichtet.

Entsprechend tief scheint der Schock bei Sarah jetzt auch zu sitzen. "Ein Kreuzbandriss vom Skifahren war nicht der Plan", schreibt sie zu einer Fotoreihe aus dem Krankenhaus. Mit der überstandenen OP sei aber "der größte Schritt geschafft".

Weiter merkt die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin aber an: "Der Weg wird sicher nicht leicht, und ich habe Angst davor, in vielen Dingen ausgebremst zu sein. Andererseits weiß ich, dass ich nicht aufgeben werde!"

Der medizinische Eingriff wurde nur einen Tag nach dem Sturz in der Sportclinic Zillertal in Österreich vorgenommen. Wann Sarah mit ihrer Familie in ihre Heimat nach Köln zurückkehren kann, ist noch unklar.