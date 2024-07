Sex-Attacke auf junge Frau in Chemnitz: Zwei Jugendliche in Untersuchungshaft

Chemnitz - Nach einer Sex-Attacke in Chemnitz-Gablenz am vergangenen Samstagabend sitzen nun zwei mutmaßliche Täter (15, 16) in U-Haft! Sie sollen - zusammen mit anderen Personen - eine junge Frau (21) auf einer Wiese attackiert, in eine Sackgasse gezerrt und begrapscht haben.