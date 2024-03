Song für Mütter und Kinder im Krieg: "Wer will der reichste Mensch auf dem Friedhof sein?"

Hamburg - Der Schauspieler Rob Fowler (51) steht aktuell als Graf von Krolock in " Tanz der Vampire " auf der Bühne. Neben seiner Musical-Karriere engagiert er sich gemeinsam mit seiner Frau Sharon Sexton (40, "Billy Elliot") für den wohltätigen Zweck. TAG24 hat mit dem Künstler über das aktuelle Charity-Projekt des Paares gesprochen.

Rob Fowler (51) und seine Frau Sharon Sexton (40) haben ein Charity-Projekt gestartet, um Frauen in Kriegsgebieten zu unterstützen. © Dan Wooler

Gemeinsam mit "Tanz der Vampire"-Kollegen, der neuen "Hercules"-Hauptdarstellerin Mae Ann Jorolan und einer Reihe von Darstellern aus dem Londoner West End haben die beiden eine Neuvertonung des weltbekannten Songs "What a Wonderful World" von Louis Armstrong aufgenommen.

Mit dem Song, der am 8. März zum Weltfrauentag veröffentlicht wurde, sollen Frauen in Kriegsgebieten unterstützt werden, unter anderem mit Notfall-Geburtshilfe-Sets.

"What a Wonderful World" gibt es auf allen gängigen Streamingplattformen für 99 Cent zu kaufen – das Geld geht direkt an die Wohltätigkeitsorganisation UNFPA (Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen).

"Wir wollen mit unserer Hilfe nicht politisch sein. Uns geht es in erster Linie um die unschuldigen Frauen und Kinder, die vom Krieg betroffen sind", erklärte der 51-Jährige die Hintergründe im Gespräch mit TAG24.

Initiatorin des musikalischen Charity-Projekts sei aber vor allem seine Frau gewesen. Auf die Idee, den Klassiker von 1967 neu zu interpretieren, habe sie aber ihr jüngster gemeinsamer Sohn gebracht, wie Fowler berichtete. "Jeden Tag, bevor er in die Kita geht, spiele ich für ihn 'Wonderful World' auf der Gitarre und meine Frau singt dazu, damit er mit positiver Energie in den Tag startet." Nicht nur ein wunderschönes Ritual, sondern auch ein Privileg, das anderen Kindern, die etwa gerade in Kriegsgebieten aufwachsen müssen, nicht vergönnt ist.

Seine Frau habe schließlich entschieden, dass sie ihre Reichweite als Künstler nutzen sollten, um diese positive Energie weiter in die Welt zu tragen und Gutes zu tun.