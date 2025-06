"Temptation Island"-Verführer Marvin berichtet von Sex-Fail: "Mit dem Ding voraus erstmal ..."

Gelernt ist gelernt: Marvin im Verführer-Modus bei "Temptation Island". © Screenshot/RTL+

Marvin: "Die Tür zu ihrem Zimmer war halt auch aus Glas. Und die fällt automatisch zu. Also bin ich mit meinem Ding und dem Kopf voraus voll gegen die Tür geknallt."

Auweia! In der Folge des Crashs sei er dann nicht unbedingt elegant zu Boden gegangen - und das alles vor den Augen seiner Partnerin.

Zwar hätten weder die Glastür noch sein bestes Stück größeren Schaden genommen, stellte Marvin gleich klar, aber: "Erstmal war Stille. Dann haben wir gelacht, aber mit dem 'Spicy Teil' war's vorbei."

Zumindest für ein bis zwei Stunden. Dann habe die Geschichte doch noch ihr Happy End bekommen, so der frühere "Are You The One?"-Kandidat. Immerhin: Mit gefährlichen Glastüren ist Marvin in seinem Elternhaus zumindest nicht konfrontiert. Dort lebt er aktuell, um sich in Ruhe auf das nächste "Fame Fighting" im Oktober in Essen vorzubereiten.

In dem schmalen Ein-Personen-Bett, in dem Marvin Manson nächtigt, sei es bislang noch nicht "zu Action" gekommen. Aber er sei auch erst seit "ein, zwei Monaten" da, beeilte sich der Stripper zu ergänzen. Er hat eben einen Ruf zu verlieren.