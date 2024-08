Trockens*x und "Oberflächenmassagen" bei AYTO

Koh Samui (Thailand) - Nachdem in der zurückliegenden Folge von "Are You The One? Realitystars in Love" aufgeflogen ist, dass Nadja (24) und Nikola (28) beim Einzug in die Villa vielleicht nicht ganz so "Single" waren, wie sie vorgegeben hatten, wird in Folge acht und neun noch weiteren Kandidatinnen ein "falsches Spiel" vorgeworfen.