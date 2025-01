Festgenommen! Sex-Rekord wird 23-Jähriger zum Verhängnis

Zuvor hatte die OnlyFans-Creatorin auf X angekündigt, zunächst den inländischen Sex-Rekord zu brechen, wobei sie plante, mit 100 Männern in 24 Stunden Sex zu haben und dies live im Internet zu übertragen.

Ezra Vandan kostete bereits nur die Ankündigung solcher Dinge die Freiheit: Die 23-Jährige wurde in der Türkei festgenommen.

Wer derzeit in der Porno-Branche bestehen will, sieht sich mit irren Challenges konfrontiert, die Erotik-Darstellerinnen wie Phillips und Blue vorgeben.

Die Türkin wurde festgenommen. Ihr wird Obszönität, Widerstand gegen einen Beamten im Dienst und Verleumdung vorgeworfen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/acnoctem

Doch daraus wird wohl in naher Zukunft erst einmal nichts, denn die 23-Jährige sitzt aktuell hinter Gittern. Festgenommen wurde sie nach einem Beschluss des Moralbüros der Direktion für öffentliche Sicherheit in Istanbul. Dieses wirft Vandan "Obszönität, Widerstand gegen einen Beamten im Dienst und Verleumdung" vor, berichtet The Tab.

Ihre Beiträge in den sozialen Netzwerken seien "provokativ für die Gesellschaft" und würden moralische Werte "schädigen".

Die junge Türkin kann die Vorwürfe nicht verstehen. "Dies ist mein Leben und sind meine Entscheidungen", erklärt Vandan. "Ich verletze niemanden, ich verdiene es nicht, verurteilt zu werden."

Wie lange das OnlyFans-Model noch im Gefängnis bleiben muss, ist noch unklar. Die Ermittlungen in ihrem Fall seien demnach noch nicht abgeschlossen.