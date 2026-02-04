Von wegen "Mannweiber": Nackt-Demo der Spitzensportlerinnen gegen Körper-Klischees

München - Nicht alle sportlichen Frauen sind Aerobic-Influencerinnen. Ist man als Eishockey-Nationalstürmerin oder Bob-Weltmeisterin also überhaupt weiblich genug? Die Top-Athletinnen Franziska Feldmeier (26) und Vanessa Mark (29) empfinden bereits die Frage selbst als überflüssig.

Bob-Weltmeisterin Vanessa Mark (29) musste sich kurzfristig von ihrem Olympia-Traum verabschieden. Dadurch gewinnt das Playboy-Cover für sie neue Bedeutung. © Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland März 2026

Die Beispiel-Sportarten waren natürlich nicht zufällig gewählt. Denn genau in diesen Disziplinen sind die beiden seit Jahren jeweils mit ihren Teams auf Titeljagd.

Und so demonstrieren die Vertreterinnen vermeintlicher Männer-Sportarten mit ihren "Nackt-Auftritten als Playboy-Titelstars gegen die Benachteiligungen von weiblichen Athleten", wie es das Magazin in einer Mitteilung formuliert.

Beim Interview kritisieren beide die in den Köpfen eingebrannten Klischees. "Ein sportlicher, muskulöser Körper kann genauso feminin und schön sein. Genau das wollte ich zeigen", so Eishockey-Star Franziska Feldmeier.

Sie betont, dass Eishockey eben kein purer Männersport ist. Und sie will das am Donnerstag beim Olympia-Auftaktspiel zwischen Schweden und Deutschland – es wird ihr 27. Geburtstag sein – beweisen.

Ihre Wintersport-Kollegin aus dem Bob-Bereich, Vanessa Mark, sieht es ähnlich: "Ich finde es schade, dass sich junge Mädchen (...) überhaupt Gedanken darüber machen müssen, ob sie weiblich genug aussehen. Jungs müssen das nicht."