Von wegen "Mannweiber": Nackt-Demo der Spitzensportlerinnen gegen Körper-Klischees
München - Nicht alle sportlichen Frauen sind Aerobic-Influencerinnen. Ist man als Eishockey-Nationalstürmerin oder Bob-Weltmeisterin also überhaupt weiblich genug? Die Top-Athletinnen Franziska Feldmeier (26) und Vanessa Mark (29) empfinden bereits die Frage selbst als überflüssig.
Die Beispiel-Sportarten waren natürlich nicht zufällig gewählt. Denn genau in diesen Disziplinen sind die beiden seit Jahren jeweils mit ihren Teams auf Titeljagd.
Und so demonstrieren die Vertreterinnen vermeintlicher Männer-Sportarten mit ihren "Nackt-Auftritten als Playboy-Titelstars gegen die Benachteiligungen von weiblichen Athleten", wie es das Magazin in einer Mitteilung formuliert.
Beim Interview kritisieren beide die in den Köpfen eingebrannten Klischees. "Ein sportlicher, muskulöser Körper kann genauso feminin und schön sein. Genau das wollte ich zeigen", so Eishockey-Star Franziska Feldmeier.
Sie betont, dass Eishockey eben kein purer Männersport ist. Und sie will das am Donnerstag beim Olympia-Auftaktspiel zwischen Schweden und Deutschland – es wird ihr 27. Geburtstag sein – beweisen.
Ihre Wintersport-Kollegin aus dem Bob-Bereich, Vanessa Mark, sieht es ähnlich: "Ich finde es schade, dass sich junge Mädchen (...) überhaupt Gedanken darüber machen müssen, ob sie weiblich genug aussehen. Jungs müssen das nicht."
Nerviges Vorurteil: Zu hübsch, um Eishockey zu spielen
Die Bob-Weltmeisterin sollte eigentlich ebenfalls an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina teilnehmen. Eine Knieverletzung hat ihr diese Pläne nun durchkreuzt.
Feldmeier ist alles andere als begeistert, wenn man kräftezehrende Disziplinen ausübt und aus diesem Grund unter den fast schon dazugehörigen Vorurteilen leiden muss.
"Da fallen Begriffe wie 'Mannweiber' bis hin zu Sätzen wie: 'Du bist viel zu hübsch, um Eishockey zu spielen'", so die Nationalspielerin.
Vanessa Mark ist übrigens trotz ihres Ausfalls dankbar für das zuvor durchgeführte Playboy-Shooting. Es zeige sie jetzt als Mensch mit Höhen und Tiefen, der auch abseits von Medaillen und Erfolgen eine Geschichte zu erzählen hat.
Titelfoto: Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland März 2026