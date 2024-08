Fahrgast geht mit Holzlatte auf Busfahrer los

Frankfurt am Main - Am Nachmittag des gestrigen Samstags hat ein 21 Jahre alter Fahrgast im Frankfurter Stadtteil Rödelheim den 56-jährigen Busfahrer mit einer Holzlatte angegriffen und verletzt.

Als der Bus an der Endhaltestelle angekommen war, wollte der 21-Jährige nicht aussteigen. Dann griff er den Busfahrer an. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Ein Sprecher der Frankfurter Polizei schilderte am Sonntag den Vorfall, der sich am Vortag gegen 17 Uhr an der Endhaltestelle "Bahnhof Rödelheim" ereignet hatte.

Demnach hatten alle Fahrgäste außer dem 21-Jährigen den Bus verlassen.

Als dieser keine Anstalten machte, aufzustehen und den Bus ebenfalls zu verlassen, wurde er von dem Busfahrer angesprochen.

Daraufhin soll der Mann mit einer Holzlatte, die er dabei hatte, auf die Glasscheibe geschlagen haben, welche die Fahrerkabine vom Fahrgastraum abtrennt.

Die Scheibe zersplitterte und Teile des Glases verletzten den Busfahrer leicht am Arm.