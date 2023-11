Kriminelle machen dummen Fehler: Polizei schnappt Räuber-Duo in Frankfurt

Frankfurt am Main - Zwei Räuber waren auf fette Beute aus - am Ende sahen sie sich der Polizei gegenüber und wurden in Gewahrsam genommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum heutigen Mittwoch in dem wegen Prostitution, Straßenkriminalität und Drogenhandel berüchtigten Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main.