17.04.2025 07:07 Brand in Frankfurter Senioren-Anlage: Feuerwehr rettet drei Bewohner

Brand in einer Senioren-Wohnanlage in Frankfurt-Zeilsheim am Mittwoch: Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit circa 100 Einsatzkräften aus.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Das Feuer brach im dritten Stock aus und griff über die Fassade auf das Dach über: Der Brand in einer Senioren-Wohnanlage löste einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Ein Brand in einer Senioren-Anlage in Frankfurt-Zeilsheim rief am Mittwoch Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan. © Feuerwehr Frankfurt am Main Nach der Alarmierung am Mittwoch gegen 16.15 Uhr rückten umgehend Feuerwehrkräfte zum Wohnheim im Stadtteil Zeilsheim aus. "Die ersten Einsatzkräfte begannen mit der Menschenrettung und Brandbekämpfung", erklärte ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr. Demnach retteten die Feuerwehrleute drei Personen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich. Weitere 24 Bewohner der Anlage "verließen mithilfe der Feuerwehr das Gebäude selbstständig". Insgesamt waren rund 100 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, darunter auch die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Frankfurt. Frankfurt Feuerwehreinsatz Alarm in Frankfurt: Feuerwehr bekämpft Brand in Wohnheim Die drei geretteten Menschen wurden von Sanitätern versorgt. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Brand in Frankfurt-Zeilsheim: Mehrere Wohnungen nicht mehr Bewohnbar Nach der erfolgreichen Löschung der Flammen konnten viele der Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren, mehrere Wohneinheiten seien nicht mehr bewohnbar gewesen. Die betroffenen Seniorinnen und Senioren kamen zum Teil bei Nachbarn oder Verwandten unter. Bei zwei Bewohnern übernahm das Sozialamt die Unterbringung. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Frankfurter Polizei ermittelt zu dem Feuer in Zeilsheim.

Titelfoto: Feuerwehr Frankfurt am Main