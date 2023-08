Bus brennt lichterloh auf A5 bei Frankfurt: Rauchsäule weithin sichtbar

Auf der A5 bei Frankfurt-Schwanheim brannte am Freitagnachmittag ein Bus völlig aus - die Brandursache ist noch unklar. © 5VISION.NEWS

Der gestrige Freitag brachte für die Brandbekämpfer in Frankfurt gleich mehrere Einsätze mit sich. Am Anfang stand ein Küchenbrand in Frankfurt-Niederrad. Gegen 11 Uhr war in einer Wohnung in der Bruchfeldstraße ein Wasser-Boiler in Brand geraten.

Ein Trupp Feuerwehrleute war zum Glück rasch vor Ort und löschte die Flammen, wie am heutigen Samstag mitgeteilt wurde. "Es gab keine Verletzten, alle vom Ereignis betroffenen Menschen hatten sich in Sicherheit gebracht", fügte ein Sprecher hinzu.

Eine Stunde später gegen 12 Uhr rief dann ein Kellerbrand an der Frankfurter Uniklinik die Einsatzkräfte auf den Plan, auch hier waren keine Menschen in Gefahr.

Am Freitagnachmittag gegen 15.25 Uhr sorgte wiederum ein lichterloh brennenden Bus auf der A5 für Alarm.