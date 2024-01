07.01.2024 19:36 Großeinsatz der Feuerwehr: Ein Schwerverletzter bei Hochhaus-Brand in Frankfurt

Ein Brand in einem Wohnhochhaus in Frankfurt-Sachsenhausen löste am heutigen Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus: Ein Mensch wurde schwer verletzt!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Rund 70 Feuerwehr-Kräfte rückten am heutigen Sonntag wegen eines Brands in einem Wohnhochhaus aus. Durch das Feuer im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen wurde ein Mann schwer verletzt. Hochhaus-Brand in Frankfurt-Sachsenhausen: Die Feuerwehr war mit rund 70 Kräften und 26 Fahrzeugen im Einsatz. © Feuerwehr Frankfurt am Main Gleich mehrere Zeugen lösten gegen 14 Uhr per Telefon Alarm aus: In einem Hochhaus in der Aussiger Straße war Feuer ausgebrochen. Als erste Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, "schlugen die Flammen auf der Gebäuderückseite aus den Fenstern der betroffenen Wohnung im zweiten Obergeschoss", wie ein Sprecher der Feuerwehr Frankfurt berichtete. Auf einem Rasen unterhalb der brennenden Wohnung stießen die Einsatzkräfte demnach auf eine schwer verletzte Person. Der Mann war "vermutlich auf der Flucht vor dem Feuer aus dem zweiten Obergeschoss gesprungen", mutmaßte der Sprecher. Frankfurt Feuerwehreinsatz Rauchsäule über Egelsbach: Lagerhalle mit 1000 Heuballen brennt lichterloh Feuerwehrleute übernahmen sofort die Versorgung des Schwerverletzten. Zeitgleich begannen weitere Kräfte mit den Löscharbeiten, um eine Ausdehnung des Brandes auf die oberen Geschosse des Hochhauses zu verhindern. Feuer in Wohnhochhaus in Frankfurt-Sachsenhausen am Sonntagnachmittag Das Feuer brach in einer Wohnung im zweiten Stock eines Wohnhochhauses in der Aussiger Straße in Frankfurt-Sachsenhausen aus. © Feuerwehr Frankfurt am Main "Weitere Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür auf der Gebäudevorderseite. Sie suchten, geschützt mit Atemschutzgeräten, parallel die Wohnung nach Personen ab und löschten den Brand", führte der Sprecher weiter aus. Weitere Personen wurden in der brennenden Wohnung nicht gefunden. Zwei Wohnungen im dritten und vierten Stock wurden durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandwohnung ist infolge des Feuers nicht mehr bewohnbar. Der schwer verletzte Mann wurde "mit Verbrennungen und weiteren Verletzungen" vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Angehörige des Verletzten mussten vor Ort seelsorgerisch betreut werden. Frankfurt Feuerwehreinsatz Autozug stand lichterloh in Flammen: Bahnstrecke Frankfurt-Gießen wieder offen Nach rund zwei Stunden war der Einsatz der Brandbekämpfer beendet. Zur Brandursache machte die Feuerwehr Frankfurt keine Angaben. Diese zu ermitteln ist Aufgabe der Kriminalpolizei in der Mainmetropole.

Titelfoto: Feuerwehr Frankfurt am Main