Großeinsatz der Feuerwehr in Frankfurt: Recyclinghof brennt lichterloh!

Frankfurt am Main - Meterhohe Flammen und starke Rauchentwicklung: Ein Brand in einem Recycling-Betrieb in Frankfurt löste in der Nacht zum heutigen Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

Fotos vom Brandort zeigten, dass eine Lagerhalle komplett in Flammen stand.

Die Feuerwehr rief die Anwohner in Frankfurt-Ostend zudem dazu auf, die Fenster und Türen ihrer Wohnungen geschlossen zu halten.

"Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz", ist in der Twitter-Nachricht weiter zu lesen.

Demnach war in der Intzestraße Feuer ausgebrochen, es brenne "in einem Recycling-Betrieb". Dort ist die "Rhein-Main-Recycling Verwaltungs-GmbH" ansässig.

Mit den Worten "Vollbrand einer Lagerhalle in Frankfurt-Ostend" begann ein Tweet, den die Feuerwehr Frankfurt gegen 2 Uhr in der Nacht veröffentlichte.

Aus Südsüdwest wehender Wind trage den Rauch der brennenden Lagerhalle in Richtung des Main-Kinzig-Kreises.

Gegen 4 Uhr in der Nacht teilte die Frankfurter Feuerwehr ebenfalls auf Twitter mit, dass der Brand der offenbar mit großen Mengen Recycling-Material gefüllten Halle mit einer massiven "Geruchsentwicklung" einhergehe, der Gestank sei "über eine weite Entfernung wahrnehmbar".

Die Frankfurter Feuerwehr rückte in der Nacht zu Dienstag zu einem Großeinsatz aus, um einen Brand bei einem Recycling-Betrieb in Frankfurt-Ostend zu bekämpfen. © 5VISION.NEWS

Am Dienstagmorgen wurde dann bekannt, dass der Brand in Frankfurt-Ostend gegen 1.15 Uhr ausgebrochen sei. Demnach standen "große Mengen Abfallprodukte" in Flammen, wie die Frankfurter Feuerwehr mitteilte.

Bei den Löscharbeiten standen die Einsatzkräfte vor dem Problem, dass sie aufgrund der starken Einsturzgefahr der brennenden Halle die Flammen nur von außen bekämpfen konnten. Auch ein Feuerlöschboot kam zum Einsatz, welches Wasser aus dem Main pumpte und so die Versorgung mit ausreichend Löschwasser sicherte.

Der Einsatz der Brandbekämpfer dauerte am Dienstagmorgen weiter an. "Zu Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden", fügte ein Sprecher hinzu. Die Ermittlungen hierzu lägen bei der Frankfurter Polizei, die nach Abschluss der Löscharbeiten tätig werde.

Der Sprecher berichtete zudem, dass es in der Nacht zu Dienstag aufgrund des weithin wahrnehmbaren Rauchgeruchs in Frankfurt, Offenbach sowie in den Orten Schöneck und Nidderau im Main-Kinzig-Kreis zu weiteren Feuerwehr-Einsätzen gekommen sei.

Auf der A661 hätten Rauch und Wasserdampf Verkehrsbehinderungen ausgelöst.