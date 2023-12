Silvester in Frankfurt: Die Polizei gibt allen Party-Gängern diese Tipps

Frankfurt am Main - Wird es in der Silvester-Nacht zu Ausschreitungen in der Mainmetropole Frankfurt kommen? Diese Sorge steht schon seit einigen Tagen im Raum. Nun hat sich die Polizei der Stadt mit einem Appell an alle Party-Gängerinnen und Party-Gänger gewandt, die den Jahreswechsel in der Stadt am Main feiern wollen.