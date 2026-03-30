Tausende gehen gegen Gewalt an Frauen auf die Straße: "Es reicht!"

Frankfurt am Main – Unter dem Motto "Es reicht!" demonstrieren am Montag in Frankfurt mehrere Tausend Menschen gegen Sexismus und strukturelle Gewalt an Frauen.

In Frankfurt sind Tausende auf die Straße gegangen. © Hannes P. Albert/dpa

Nach Angaben der Veranstalter beteiligen sich rund 8000 Menschen an der Kundgebung, die am Römerberg begann. Die Polizei vor Ort sprach gegen 18 Uhr von schätzungsweise zwischen 1000 und 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Initiiert wurde die Demonstration vom Kollektiv "Vulver", dem sich Angaben der Mitorganisatorin Anna Blendinger zufolge ein Bündnis aus mehr als 16 zivilgesellschaftlichen Initiativen angeschlossen habe. Auf der Bühne hieß es am Abend: "Wir sind laut, wir sind viele, es ist Zeit, sich zu verbünden."

Demonstrierende nannten Wut, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein als Gründe für ihre Teilnahme. "Weil ich wütend bin und mich solidarisieren möchte und connecten möchte", sagte Anna Finkeldey, Teilnehmerin der Demo.

Auch viele Männer sind Teil der Demonstration. Jacob Caroli, einer der Teilnehmer, betonte: "Ich glaube, für mich als Mann – man muss halt dann auch was ändern und zeigen, dass man aktiv ist, weil es sehr einfach ist, wegzuschauen."