Unwetter wütet in Frankfurt: Baum stürzt auf Restaurant!

Frankfurt am Main - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor schweren Unwettern gewarnt - und er behielt recht. In der Mainmetropole Frankfurt wurden am gestrigen späten Dienstagabend Bäume und ein Baugerüst umgestürzt.

Auch am Mittwoch kann es noch zu Schauern und Gewittern in Hessen kommen, doch die Temperaturen sind deutlich milder als in den vorangegangene Tage: Der Deutsche Wetterdienst sagt 20 bis 25 Grad in der Spitze voraus, der Dienst Wetteronline.de (Grafik) 22 bis 25 Grad. © Montage: 123RF//flynt, Screenshot/wetteronline.de

Auch am heutigen Mittwoch sind nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes noch örtlich Schauer und auch vereinzelt Gewitter mit Starkregen in Hessen möglich.

Mit Höchsttemperaturen von 20 bis 25 Grad wird es zudem merklich milder als an den vorangegangenen Tagen – die hochsommerliche Hitze ist damit vorbei.

Am Donnerstag und Freitag können sich die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen auf eine angenehmere Wetterlage einstellen. "Heiter bis sonnig" und "niederschlagsfrei" lautete der Vorhersage der DWD-Meteorologen in Offenbach am Main für beide Tage.

Dabei sollen die Temperaturen mild bleiben: Die Spitzenwerte am Donnerstag sollen nach der Vorhersage des Wetterdienstes bei 20 bis 24 Grad liegen, am Freitag bei 23 bis 26 Grad.