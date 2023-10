Blutiger Streit um Baby vor Flüchtlingsheim: Verdächtige verhaftet

Bei der Auseinandersetzung im August wurde ein 59-Jähriger schwer verletzt und musste notoperiert werden. © Lenthe-Medien

Es handelt sich um einen 23-Jährigen aus Peine und zwei 21 und 53 Jahre alte libanesische Staatsangehörige, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Am Morgen durchsuchten Beamte zwei Wohnungen im Stadtteil Wilstorf und in Peine in Niedersachsen. Gegen die drei Männer liegen Haftbefehle wegen Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags vor, sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Beim Einsatz kamen auch Spezialeinheiten zum Zug.

Die drei sollen an einem Vorfall an der Flüchtlingsunterkunft am Rotbergfeld im Hamburger Stadtteil Rönneburg beteiligt gewesen sein. Dort kam es am 7. August gegen 23.39 Uhr zu einer Bluttat, bei der ein Vater die Herausgabe seines Babys forderte und ein 59-Jähriger eine schwere Stichverletzung erlitten hat.

Hintergrund soll laut Polizei ein Beziehungsstreit zwischen einer 22-Jährigen und dem jetzt verhafteten 23 Jahre alten Mann gewesen sein.