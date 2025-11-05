Brutaler Angriff vor Club: Verdächtiger am Flughafen gefasst

Hamburg/Frankfurt - Nach der Gewalt-Eskalation vor einem Hamburger Club am vergangenen Freitag hat die Polizei einen Tatverdächtigen am Flughafen in Frankfurt festgenommen - er wollte sich offenbar ins Ausland absetzen.

Ein Mann ist am Freitag vor einem Hamburger Club brutal angegriffen worden. Die Polizei hat nun einen Verdächtigen in Frankfurt gefasst. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/foottoo, 123rf/sir270

Wie die Beamten mitteilten, war es im Rahmen der Ermittlungen gelungen, den 24-Jährigen namentlich zu identifizieren. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die vorläufige Festnahme des Mannes an.

Einsatzkräfte der Bundespolizei und Zielfahnder des Hessischen Landeskriminalamts nahmen den Verdächtigen am Dienstagabend am Frankfurter Flughafen fest.

Eine Haftrichterin erließ daraufhin einen Haftbefehl gegen den Mann, der in ein Untersuchungsgefängnis gebracht wurde. Ihm wird versuchte Tötung vorgeworfen.

Die Tat hatte sich am Freitagmorgen gegen 4.48 Uhr in der Mönckebergstraße ereignet. Ein 33-Jähriger war von mehreren Personen angegriffen worden. In einem Video auf X ist zu sehen, wie dem Mann unter anderem mehrfach gegen den Kopf getreten wurde.