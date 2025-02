Leichenfund: Haftbefehl gegen 25-Jährigen erlassen

Hamburg - Diese Tat erschütterte am Dienstag die Stadt Hamburg : Gegen den Mann, der eine Frau getötet und zwei Menschen verletzt haben soll, wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.

Mordkommission und Spurensicherung waren nach dem Leichenfund vor Ort. © NEWS5/René Schröder

Der 25-Jährige soll am Morgen mit einem Messer auf seine Stiefmutter im Stadtteil Marienthal eingestochen haben. Durch die Schreie wurde der 40-jährige Mitbewohner alarmiert.

Auch er wurde im Anschluss verletzt. Die Polizei konnte den 25-Jährigen in der Wohnung auf der Claudiusstraße festnehmen.

Bei den Ermittlungen fanden die Beamten in der Wohnung des Tatverdächtigen auf der Gneisenaustraße eine weibliche Leiche. Deren Identität stehe auch einen Tag nach der Tat noch nicht fest, so ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

In diesem Fall wird gegen den jungen Mann auch wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 25-Jährige wurde bei seiner zweiten Tat ebenfalls verletzt und kam nach seiner Festnahme erst mal in ein Krankenhaus.