Weitere Verhaftungen fünf Jahre nach Schüssen auf Rocker-Boss

In diesem Auto saß Dariusch F. (43), als er am 26. August 2018 in Hamburg angeschossen wurde. (Archivbild) © Mücahid Güler/dpa

Die beiden Frauen sollen Beihilfe zum versuchten Mord geleistet haben, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Vorausgegangen waren Ermittlungen der Mordkommission, des Fachkommissariats für spezielle Rotlicht- und Rockerkriminalität und der Staatsanwaltschaft.

Bei den neuen Verdächtigen handelt es sich um eine 55-jährige Afghanin und eine 35-jährige Deutsch-Afghanin. Wie sie Beihilfe zum Mordversuch geleistet haben sollen, verriet die Polizei nicht.



Die Beweise scheinen aber erdrückend zu sein: Gegen beide Frauen wurden Haftbefehle erlassen, die am Dienstagmorgen in ihren Wohnungen im Stadtteil Jenfeld vollstreckt wurden. Sie sitzen in seitdem Untersuchungshaft.

Zur Erinnerung: Der Hells-Angel-Boss hielt am 26. August 2018 gegen kurz vor Mitternacht an der Ampel Budapester Straße/Millerntorplatz. Aus einem Auto daneben wurden fünf Schüsse abgegeben.