"Channel Aid": Hier könnt Ihr James Arthurs Konzert in der Elbphilharmonie live erleben

Hamburg - Kurz vor seiner anstehenden "Bitter Sweet Love World Tour" wird James Arthur (35) am morgigen Freitagabend ein ganz besonderes Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie spielen. Als Hauptact des Charity-Events "Channel Aid" erfüllt sich der britische Superstar einen langersehnten Traum, wie er im Vorfeld im Interview verriet . Veranstalter und Ideengeber Fabian Narkus (33) versprach gegenüber TAG24 einen "großartigen Abend".

Ein bisher einzigartiges Konzept, welches perfekt zu James Arthurs Philosophie passt. "Ich mache Musik für andere, in der Hoffnung, Dinge ein klein wenig leichter zu machen", so der 35-Jährige gegenüber TAG24.

Denn pro Klick werden Spenden zugunsten sozialer Projekte (dieses Jahr unter für "Chance to Dance" und "Right to Play") generiert.

Channel-Aid-Ideengeber Fabian Narkus (33, l.) zusammen mit James Arthur in London. © FABS Projects GmbH

"Natürlich ist es immer wieder etwas Besonderes. Es steckt so viel Herzblut in diesem Projekt, dass wir alle im Team große Vorfreude haben. Wir durften James für einen Tag vorab in London treffen. Ein sehr bescheidener Mann mit Liebe zum Projekt 'Channel Aid'", so Fabian Narkus gegenüber TAG24.

Besonders freue er sich auf das besondere Zusammenspiel von dem diesmal erstmalig beteiligten Lufthansa-Orchester und dem britischen Superstar.

Gemeinsam werden sie James Arthurs Hits wie "Impossible", aber auch noch nie zuvor live gehörte Lieder seines neuen Albums "Bitter Sweet Love" ein ganz neues Gewand verleihen.

"Er hat nie zuvor mit einem Orchester gespielt und bei uns erwähnt, dass es immer sein großer Traum war. Dies einem Superstar erfüllen zu können, ist natürlich wunderbar. Es wird wirklich großartig", verspricht der "Channel Aid"-Founder, der bereits im Dezember bei einer der Orchester-Proben dabei sein durfte.

"Wir waren dieses Mal noch mehr in den Prozess integriert. Umso mehr freue ich mich auf das Ergebnis und durch die internationale Reichweite natürlich auch besonders auf den Livestream. Die Zuschauer werden aus der ganzen Welt kommen, was ein ganz besonderes Gefühl für Channel Aid ist."



Das Konzert wird am morgigen Freitag, 12. Januar, ab 20 Uhr auf www.channel-aid.tv kostenlos gestreamt. Als Supporting Acts werden die Popsängerin und YouTuberin Davina Michelle (28) und der spanische Sänger Leroy Sanchez (32) auftreten.