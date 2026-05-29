Kostenloses Festival am Millerntor: Diese Stars treten auf

Hamburg - Am Samstag wird es im Hamburger Millerntor-Stadion laut. Doch ein Fußballspiel ist nicht der Grund, stattdessen gibt es Livemusik und Erlebnisräume. Einige Stars werden auf der Bühne stehen.

Unter anderem treten Zoe Wees (24, l.), Ritter Lean (29, M.) und Kati K (26, r.) beim Festival auf. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, David Hammersen/dpa, Carsten Koall/dpa

Das Stadion auf dem Kiez wird zum Festival-Gelände. Schon zum dritten Mal findet am Samstag, 30. Mai, das kostenlose "Health Bells"-Festival unter dem Motto "Der Support für deine Gesundheit" statt.

Neben den Musik-Acts stehen vor allem die Themen Gesundheit sowie Social Media im Mittelpunkt.

Der FC St. Pauli veranstaltet gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse diese Mischung aus Musikfestival, Mitmach-Aktionen und Gesundheitsmesse.

Einlass ist ab 14 Uhr. Kostenlose Tickets können vorab online bestellt werden.

Das Line-up der Veranstaltung kann sich sehen lassen: Unter anderem tritt Hamburgerin Zoe Wees (24) auf. Außerdem mit dabei sind Rapper Ritter Lean (29) und Sampagne (24) aus Berlin.

Abgerundet wird das Musik-Programm von Sängerin Kati K (26) und Musiker PIMF (33).