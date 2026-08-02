Peace, Love und ein Hauch von Gras: Bob Marleys Ex-Band bringt Stadtpark zum Grooven

Hamburg - "The Wailers" sind zurück in Deutschland. Mit ihrer "50 Years of Positive Vibrations"-Tour macht die ehemalige Band von Bob Marley (†36) in mehreren Städten Halt. Los ging es am Freitagabend beim Stadtpark Open Air in Hamburg. Ein kurzes, aber heftiges Unwetter sorgte jedoch zunächst für nasse Füße statt Reggae-Gefühle. Doch pünktlich zum Konzert war der Regen vergessen und den "positive Vibes", die die Band ihren Fans vorab auf Instagram versprochen hatten, stand nichts mehr im Weg.

Seit 2022 ist Mitchell Brunings der Leadsänger von "The Wailers". © Peter Detje

Mehrere tausend Fans ließen sich rund eineinhalb Stunden lang von den bekannten Rhythmen mitreißen. Je später der Abend wurde, desto ausgelassener tanzte die Menge.

Auch wenn Bob Marley bereits 1981 starb, lebt seine Musik bis heute weiter. In der aktuellen Besetzung von "The Wailers" steht zwar niemand mehr auf der Bühne, der noch gemeinsam mit Marley gespielt hat, doch der Stimmung am Freitagabend tat das keinen Abbruch.

Im Mittelpunkt stand Sänger Mitchell Brunings. Der Niederländer wurde 2013 durch seine Teilnahme bei "The Voice of Holland" international bekannt. Er überzeugte damals vor allem wegen seiner verblüffenden stimmlichen Ähnlichkeit zu Bob Marley.

Brunings sprach immer wieder auf Deutsch mit dem Publikum, allerdings lieber kurz als lang. "Seid ihr bereit für Reggae-Musik?", rief er immer wieder über den Stadtpark. Oder: "Habt ihr die Botschaft verstanden?"

Um sicherzugehen, wiederholte er sie immer wieder: "Peace, Love und Unity (dt.: Frieden, Liebe und Einheit)". Reggae verbinde wie schon vor 50 Jahren Menschen überall auf der Welt: "Deswegen machen wir das!" Auch am Freitag gelang dies: Vor der Bühne feierten Jung und Alt gemeinsam.

Schon beim allerersten Lied - "Lively Up Yourself Dub" - suchte Brunings den direkten Kontakt zum Publikum, lief über den Steg und animierte die Fans zum Mitsingen und Mittanzen. Und dazu gab es bei den zahlreichen Klassikern wie "No Woman, No Cry", "Jammin'", "I Shot the Sheriff" und "One Love" auch zahlreiche Gelegenheiten.

Zur lockeren Atmosphäre gehörte auch der typische Gras-Geruch, der über der Menge lag, während zahlreiche Hände samt Joints in die Höhe gingen, fast so selbstverständlich wie die "Positive Vibrations", die den gesamten Abend prägten.