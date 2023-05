Bundespolizei reagiert auf heftige Kritik an Flughafen-Warteschlangen

Hamburg - Der Streit um die langen Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen am Hamburger Flughafen geht in eine neue Runde. Die Bundespolizei reagiert auf die scharfe öffentliche Kritik des Airport-Betreibers .

Am Hamburger Flughafen bildeten sich häufig lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle. © Bodo Marks/dpa

Zuletzt bildeten sich an der Sicherheitskontrolle am Flughafen immer wieder lange Schlangen. Teilweise mussten Passagiere dort über eine Stunde warten. "Die derzeitigen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle entsprechen nicht den Erwartungen, die wir als Flughafen an den Service der Bundespolizei und deren Dienstleister haben", hieß es dazu in einer auf Instagram und Facebook verbreiteten Stellungnahme.

Ungewöhnlich, dass so ein Konflikt unter Partnern so öffentlich ausgetragen wird. Die Sicherheitskontrollen gelten als hoheitliche Aufgaben, dafür ist die Bundespolizei zuständig. Diese setzt in Hamburg auf den Dienstleister FraSec. Dort gibt es hohen Personalmangel, wie aus einer Mitteilung der Bundespolizei vom Donnerstag hervorgeht.

FraSec habe einerseits zu wenig Mitarbeiter eingestellt, andererseits gebe es derzeit kurzfristige Ausfälle im zweistelligen Bereich durch Krankmeldungen. Dadurch konnte die erforderliche Personalstärke nicht gestellt werden.

Der Personalmangel fällt ausgerechnet in die Hamburger Pfingstferien, die am Montag begannen, und zu einem erhöhten Reiseaufkommen führen. Die Folge seien vorübergehende Verzögerungen und erhöhte Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen gewesen.