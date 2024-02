Nach vier Jahren Vorbereitung: Opern-Spektakel "AIDA" feiert Weltpremiere in Hamburg

Hamburg - Nach vier Jahren intensiver Vorbereitungen feierte das Arena-Opern-Spektakel "AIDA" seine Weltpremiere in der Hamburger Barclays Arena – und gleichzeitig den Startschuss für die Europatournee im XXL-Format.

"Für viele wird es vielleicht auch das erste Mal sein, dass sie eine Oper besuchen, und das ist doch toll!", so Barendregt. Deshalb sei die Oper auch so konzipiert, dass sie ganz ohne Vorwissen verständlich sei.

Das Ziel: Mit dem Rundumerlebnis in der Arena sollen auch Menschen angesprochen werden, die bislang nur wenig Berührungspunkte mit der klassischen Oper hatten.

Das immersive Erlebnis war für die Zuschauenden am Freitag bereits beim Betreten der Arena spürbar: Das Zirpen von Grillen war zu hören, der Duft von Gewürzen lag in der Luft. Für das besondere Geruchserlebnis hatten die Macher im Vorfeld literweise Parfum bestellt.

"Ein 360-Grad-Erlebnis, größer als groß und spektakulärer, als man es je gesehen hat", hatte es der Produzent Jasper Barendregt bereits Anfang 2023 versprochen. Die Idee schlummerte da bereits seit rund zwanzig Jahren in dem Niederländer. Doch erst im Corona-Lockdown wurden die Pläne unter der Regie von Rian van Holland und der musikalischen Leitung von Michael Ellis dann immer konkreter.

Die Reality-Stars Katharina (40) und Stephen Dürr (49), die Schauspielerin Nina Petri (60, l.) und "No Angels"-Sängerin Jessica Wahls (47) waren zur Premiere gekommen. © TAG24/Franziska Rentzsch

Und das Konzept scheint aufgegangen zu sein: Denn auch auf dem roten Teppich tummelten sich zur Weltpremiere vor allem Promis, für die es der erste Besuch einer Oper war. Auf einen schönen Abend freuten sich etwa die Schauspielerin Nina Petri (60), die Travestiekünstlerin Sheila Wolf (54), Claudia Obert (62) und ihr Freund Max Suhr (25) sowie der Sänger Ingo Pohlmann (51).

"Tatsächlich ist das für mich das erste Mal", verriet etwa Jessica Wahls (47, "No Angels") gegenüber TAG24. "Aber ich wollte das schon immer mal versuchen. Und ich hoffe, es wird total überwältigend", so die Sängerin weiter, die an diesem Abend ihre Mutter als Begleitung dabei hatte.

Auch der Schauspieler Stephen Dürr (49) und seine Frau Katharina (40, "Das Sommerhaus der Stars") ließen sich das Spektakel nicht entgehen. "Wir sind ganz gespannt, was uns heute erwartet", so Katharina, die sich vorher zumindest schon mal in das Thema eingelesen habe. "Zuerst dachten wir aber, das ist eine Einladung aufs Schiff", sagte dagegen Ehemann Stephen. "Aber jetzt ist es die Oper. Auch toll!"

Und in der Tat konnten sie sich auf einiges gefasst machen ...