"No Angel" Jessica Wahls: Gibt es bald neue Musik von der Band zu hören?

Leipzig - Es war DAS Comeback der vergangenen Jahre: 2021 gaben die "No Angels" überraschend bekannt, wieder gemeinsame Sache machen zu wollen. Es folgten Konzerte und sogar ein neues Album. Am Montagabend war nun Jessica Wahls (46) zu Gast beim Leipziger Opernball - und sprach dort über die neuen Pläne der Gruppe.

"Ja, Pläne gibt es", verriet Jessica darauf. "Aber noch nichts Konkretes. Wir schauen auf jeden Fall, dass wir in den Sommermonaten spielen. Sandy lebt ja mittlerweile in L.A., ihre Kinder sind in der Schule und haben dann die langen Ferien. Da passen wir uns an."

Mitte Juli waren die "No Angels" beim Sommerfestival in Wolfsburg aufgetreten, haben ihre Bandaktivitäten damit für dieses Jahr beendet. Stellt sich die Frage, wie es um die Planungen für 2024 steht.

"Ich bin kein guter Kleider-Käufer", so die 46-Jährige gelassen weiter. "Ich entscheide mich einfach nur für das, was mir gefällt und meist habe ich dann auch Glück und es hat kein anderer."

Die Sängerin war in einem mit Pailletten versehenen Abendkleid zu dem Mega-Event erschienen, mit dem sie sofort die Blicke auf sich zog. Auf die Frage, ob es sich dabei um die Arbeit eines Designers handelt, antwortete sie dann überraschend: "Nein, das ist von Amazon".

Die Band habe es inzwischen nicht mehr eilig und gehe auch entsprechend gelassen an das Thema neue Musik ran. "Wir werden uns Ende des Jahres mal zusammentun, die Köpfe zusammenstecken und schauen, was passiert. Ob wir dann auch neue Musik machen, steht allerdings in den Sternen."

Aktuell hätten Jessica und ihre Mitstreiterinnen vor allem Lust aufs Auftreten. "Ansonsten gucken wir, was noch kommt."

Seit ihrem Comeback 2021 engagieren sich die "No Angels" verstärkt bei Themen wie Gleichberechtigung und der Unterstützung von Frauen. Aufträge, die Frauen im Vergleich zu Männern finanziell benachteiligen, würden inzwischen nicht mehr angenommen.

Bei einem Konzert 2022 in Samnaun bekundeten sie ihre Solidarität mit Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Anfang des Jahres traten sie am Internationalen Frauentag beim "Nur für Frauen"-Konzert von K.I.Z. auf.

"Wir sind schon immer für uns eingestanden und das hat sich jetzt weiterentwickelt", sagte Jessica über das Engagement. "Als wir damals zusammengewürfelt wurden, war Diversität noch gar nicht so ein Thema, dabei haben wir eine unglaublich diverse Gruppe."

Gleichzeitig sei sich die Band auch bewusst geworden, dass viele Menschen zu ihnen aufsehen. "Das haben wir auch erst so in den letzten Jahren wirklich mitbekommen, weil man jetzt mit Social Media auch noch viel näher an den Leuten dran ist."