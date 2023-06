Sängerin Leony gibt kostenloses Unplugged-Konzert mitten in der Hamburger Innenstadt

Hamburg - Am morgigen Mittwoch wird Sängerin Leony (25, "Remedy") mitten in der Hamburger Innenstadt ein halbstündiges Unplugged-Konzert spielen.

Sängerin Leony (25) wird am Mittwoch live und Unplugged in der Hamburger Innenstadt auftreten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Als Teil der Aktion "Mega-Musik-Mittagspause" von Radio Hamburg tritt die Sängerin, die zuletzt als Mitglied der DSDS-Jury neben Dieter Bohlen (69) auf sich aufmerksam gemacht hat, auf der Terrasse der Starbucks-Fiale am Mönckebergbrunnen auf.

Erst im März dieses Jahres hatte die Künstlerin ihr Debütalbum "Somewhere In Between" veröffentlicht. Darauf auch ihre Chart-Erfolge "Crazy in Love" und "Faded Love".

"Im Grunde habe ich jahrelang daran gearbeitet. Es sind auch ein paar Songs auf dem Album, die tatsächlich schon ein paar Jahre herumliegen", verriet Leony TAG24 auf ihrer Album-Release-Party.

Ausschnitte aus dem 30-minütigen Mini-Konzert werden live im Radio (UKW 103.6), der Senderwebseite oder über die Radio-Hamburg-App zu hören sein.