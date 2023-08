Beachclub inklusive! Szene-Lokal öffnet mitten in der Innenstadt

In Hamburg eröffnet ein Ableger der Szene-Pizzeria "60 seconds to napoli" - inklusive Beachclub mitten in der Altstadt! TAG24 hat sich umgesehen.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - In Hamburg hat am Donnerstag ein neuer Ableger der Szene-Pizzeria "60 seconds to napoli" eröffnet - inklusive Beachclub mitten in der Altstadt! TAG24 hat sich schon mal für Euch umgesehen.

Die Inhabenden Susanne Voigt (29), Adrian Kuras (37) und Betriebsleiter Dennis Grabowski (26) kurz vor der Eröffnung in ihrem neuen Beachclub. © TAG24/Franziska Rentzsch Die Location befindet sich nur wenige Meter vom Hamburger Rathaus entfernt - und damit im Herzen der Hansestadt am Großen Burstah. Für Betriebsleiter Dennis Grabowski (37) genau der richtige Standort: "Das ist der beste Spot, direkt am Wasser. Hamburg ist eine schöne Stadt und das wird auch unser bislang größter Store: das Aushängeschild für '60 seconds'." Nach Dortmund, Leipzig, Essen, Berlin, Oberhausen, Duisburg, Wuppertal und Münster ist nun auch Hamburg als neunter Standort an der Reihe. Doch es ist der erste mit einem Beachclub direkt vor der Tür. "Ich glaube, das wir gut ankommen. Denn hier in der Nähe gibt es so was noch nicht", so Grabowski weiter. Hamburg Lokal Hamburg bekommt neues Naturschutzgebiet! "Einzigartiger kleiner Urwald" Und auch auf die kältere Jahreszeit haben sich die Betreiber schon eingestellt: Im Winter soll die Sandfläche dann beheizten Glas-Iglus weichen.

Stefano Zarrella gehört zu den bekannten Werbegesichtern bei "60 seconds to napoli"

Der Beachclub befindet sich direkt am Nikolaifleet - nur wenige Meter vom Hamburger Rathaus entfernt. © TAG24/Franziska Rentzsch

Hamburg ist der bislang größte Store und damit das Aushängeschild von "60 seconds to Napoli". © TAG24/Franziska Rentzsch

"60 seconds to napoli" in Hamburg: "Das Besondere ist der hohe Rand und der dünne Teig"