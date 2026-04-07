Charity-Aktion in Einkaufszentren voller Erfolg: Osterhase bringt Kindern 33.000 Euro

Hamburg - Der Osterhase hat es gut gemeint: Bei der diesjährigen Budni- und Lindt-Osterspendenaktion in der Europa Passage und im Elbe Einkaufszentrum (EEZ) wurden 33.000 Euro für Kinder- und Jugendprojekte in Hamburg gesammelt.

Im Elbe Einkaufszentrum erzielte die Oster-Charity-Aktion 9500 Euro. Mit dabei (v.l.): Martina Müller, Julia Wöhlke, Gerhard Löwe und Sabine Schwarzer. © Stephan Walloch

Im Elbe Einkaufszentrum erzielte die Aktion 9500 Euro. Besucher und Besucherinnen konnten sich gegen eine Spende oder beim im letzten Jahr eingeführten Buzzer-Gewinnspiel Lindt-Goldhasen und weitere Preise sichern. Insgesamt wurde der Buzzer hier rund 4500 Mal gedrückt.

In der Europa Passage, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, kamen 23.500 Euro zusammen. Rund 16.000 Mal betätigten die Besucher und Besucherinnen hier den Spenden-Buzzer.

Der Erlös geht zu gleichen Teilen an zwei Hamburger Institutionen, die sich seit Jahren für Kinder und Jugendliche einsetzen: die Budnianer Hilfe und an den Verein "Hörer helfen Kindern" von Radio Hamburg.

Julia Wöhlke, Vorsitzende der Budnianer Hilfe, betonte: "Wenn viele Menschen zusammenkommen, entsteht echte Wirkung. Die großartige Beteiligung an beiden Standorten zeigt, wie stark der gesellschaftliche Zusammenhalt in Hamburg ist."

Auch die Center-Manager lobten die Aktionen: "Ostern mit Herz zeigt jedes Jahr aufs Neue, was gemeinschaftliches Engagement bewirken kann. Die Kombination aus Freude, Aktion und sozialem Zweck macht diese Initiative so besonders", sagte Gerhard Löwe vom Elbe Einkaufszentrum.