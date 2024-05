"Festung Volkspark": HSV stellt zwei vereinsinterne Rekorde auf

Der HSV stellte beim 4:1 gegen Nürnberg zwei vereinsinterne Rekorde auf. Zum ersten Mal holten sie zwölf Heimsiege, nie waren mehr Zuschauer da. © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Neben dem Ziel, Goalgetter Robert Glatzel (30) noch zum Torschützenkönig zu machen, was gelang, hatten die Rothosen auch noch zwei andere Wünsche - beide hatten mit der "Festung Volkspark" zu tun.

Dieser Bezeichnung, die die HSV-Fans vor dem Anpfiff des Stadtderbys (1:0) gegen den FC St. Pauli Anfang Mai in Form eines riesigen Banners präsentiert hatten, wollten die Profis gerecht werden.

Elf Heimsiege hatten die Hanseaten vor der Partie gegen den FCN auf der Habenseite - so viele wie in der vergangenen Saison. Zwölf Dreier im eigenen Stadion waren dem Klub in der 2. Bundesliga allerdings noch nie gelungen.

Bereits zur Pause - es stand 3:1 für die Hausherren - war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Hamburger einen neuen Rekord aufstellen würden. Und so kam es auch: Der 4:1-Endstand besiegelte die beste Heimsaison des HSV im Unterhaus.