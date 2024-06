"Harley Days", Halbmarathon, Demos: Hamburg droht wieder Chaos

In Hamburg droht am Wochenende mal wieder Chaos. Wegen der "Harley Days", dem "hella hamburg halbmarathon" und mehreren Demos wird es erneut rappelvoll.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Achtung! In dieser Woche starten nicht nur in fünf Bundesländern die Sommerferien, was im Norden für Chaos auf den Autobahnen sorgen könnte, auch in Hamburg selbst wird es mal wieder rappelvoll.

Von Freitag bis Sonntag finden in Hamburg die alljährlichen "Harley Days" statt, an denen mehrere zehntausend Gäste teilnehmen werden. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, muss in der Hansestadt am kommenden Wochenende mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden - die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen finden von Freitag bis Sonntag die alljährlichen "Harley Days" auf dem Gelände des Großmarktes statt, zu denen mehrere zehntausend Gäste erwartet werden. Das Event endet am Sonntagnachmittag mit der traditionellen "Harley Parade", an der etwa 2000 Motorradfahrer teilnehmen werden. Dafür werden zwischen 14 und 17 Uhr Verkehrsmaßnahmen auf der knapp 34 Kilometer langen Route eingeleitet. Hamburg Lokal Zu teuer und zu wenig: Ist Wohnen für junge Leute in Hamburg überhaupt noch bezahlbar? Die Parade wird am Großmarkt beginnen und über den Stadtteil Veddel und die Köhlbrandbrücke in den Hafen führen. Anschließend geht es über die Freihafenelbbrücken, die Landungsbrücken und den Fischmarkt zurück zum Großmarkt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://hamburgharleydays.de/.

Rund 12.000 Teilnehmer sind am Sonntag beim Halbmarathon dabei