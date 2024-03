Kampagne will Vielfalt in Hamburg feiern: Diese Aktionen sind geplant

Demonstranten ziehen mit Plakaten unter anderem mit der Aufschrift "Menschenrechte - keine rechten Menschen" vor dem Rathaus entlang. © Jonas Walzberg/dpa

Unter dem Motto "Vielfalt macht uns stärker" wolle man mit zahlreichen Veranstaltungen und in verschiedenen Formaten deutlich machen, dass das Zusammenleben unterschiedlicher Nationen und Kulturen bereichernd ist, und ein deutliches Bekenntnis für Diversität ablegen, sagten Gleichstellungsstaatsrätin Eva Gümbel (60) und Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (59, beide Grüne) am Dienstag bei der Vorstellung der Kampagne im Rathaus.



Beide betonten, dass es sich um eine gesellschaftliche und keine parteipolitische Initiative handele. Zur Auftaktveranstaltung der als Mitmachaktion konzipierten Kampagne soll es am 6. April in allen sieben Bezirken ein großes gemeinsames Singen geben, um zusammen die Stimme für ein vielfältiges Leben in Hamburg zu erheben.

Hamburgs Stadtgesellschaft sei von jeher offen und habe die Herausforderungen der Krisen in den vergangenen Jahren "mit beeindruckender Kraft" bewältigt, sagte Gümbel.

"Gleichzeitig erleben wir aber auch, wie diese Belastungen unser gesellschaftliches Miteinander verändern: Die Bindungskräfte nehmen ab, die Polarisierung in vielen Fragen und Haltungen nimmt zu."