23.05.2025 10:56 812 Mega-Stau in Hamburg: Chaos am Elbtunnel

Aktuell kommt es am Elbtunnel in Hamburg zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch auf der Köhlbrandbrücke herrschte am Freitagmorgen Chaos.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Autofahrer aufgepasst! Aktuell kommt es am Elbtunnel in Hamburg zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch auf der Köhlbrandbrücke herrschte am Freitagmorgen Chaos. Alles in Kürze Mega-Stau am Hamburger Elbtunnel

Bauwerksprüfungen sorgen für Stau

Stau reicht bis Dreieck Süd-West

Dauer der Prüfung unklar

Polizei rät zu Umfahrung Mehr anzeigen Röhre 1 des Hamburger Elbtunnels ist derzeit gesperrt. Röhre 2 ist mittlerweile auf zwei Spuren freigegeben. © NEWS5/Sebastian Peters Wie die Polizei via X (ehemals Twitter) mitteilte, sorgen Bauwerksprüfungen in Röhre 1 des Elbtunnels für einen großen Stau in Fahrtrichtung Norden. Ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale erklärte gegenüber TAG24, dass Schäden an der Tunneldecke festgestellt wurden, die kontrolliert werden müssen. Konkret wurde eine Brandschutzplatte an der Decke beschädigt, woraufhin die Halterungen des Elements nicht mehr hielten. Vermutlich sorgte eine lose Lkw-Plane oder ein Schwertransport für die Beschädigung, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Hamburg Lokal Bezahlbare Wohnungen in Top-Lage: Neubau nahe HafenCity entsteht Die Prüfung/Reparatur in der gesperrten Röhre 1 wird höchstwahrscheinlich den gesamten Tag in Anspruch nehmen. Mittlerweile ist Röhre 2 auf zwei Spuren freigegeben. Laut der Polizei staut es sich bis zum Dreieck Süd-West zurück. Der ADAC spricht von rund zehn Kilometern Stau und mindestens einer Stunde Zeitverlust für Autofahrer! Polizei Hamburg informiert via X über Stau am Elbtunnel Unfall setzt Verkehr auf Hamburger Köhlbrandbrücke lahm Auch auf der nahegelegenen Köhlbrandbrücke staute es sich am Freitagmorgen. Zuvor hatte es dort einen Unfall gegeben. © TAG24/Robert Stoll Darüber hinaus gab es auf der nahegelegenen Köhlbrandbrücke, die am Wochenende gesperrt wird, auch noch einen Unfall.

Ein Polizeisprecher erklärte auf TAG24-Nachfrage, dass ein Lkw, ein Kleintransporter und ein Bus aus noch ungeklärter Ursache gegen 8.20 Uhr miteinander kollidiert waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden dabei vier Personen leicht verletzt. Zumindest der Bus war darüber hinaus nicht mehr fahrtauglich. Hamburg Lokal Hamburger Köhlbrandbrücke gleich zweimal dicht: Das musst Du wissen Die Köhlbrandbrücke musste aufgrund des Unfalls in Fahrtrichtung Westen gesperrt werden. Mittlerweile ist der Verkehr dort wieder freigegeben. Dennoch wird dazu geraten, das Gebiet rund um den Elbtunnel weiträumig zu umfahren. Die Polizei kündigte an, Autofahrer unter anderem via X auf dem Laufenden zu halten. Erstmeldung: 7.35 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 10.56 Uhr.

Titelfoto: NEWS5/Sebastian Peters